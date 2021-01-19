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恒生指數挑戰30000點大關　下一步看多少？

股市 11:44 2021/01/19

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恒生指數挑戰30000點大關　下一步看多少？

港股2021年開局理想，大市造好，在騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 等多隻重磅藍籌股帶領下，恒生指數突破29000關口，今早升近1000點至29800點水平。北水湧現，大市有力。事實上，港股今早已突破上升通道頂部，恒指距離30000點大關，不足200點。

北水基金破紀錄「爆燈」認購、掀港股資金市？詳情請看【下一頁】

恒生指數於2018年1月29日見33484點歷史新高後，大市反覆回落至2020年3月19日21139點見底反彈，並至去年底升穿下降通道。

若按黃金比率計算，恒生指數昨日升抵自低位反彈61.8%目標（28768點），若成交回升至三萬關口，下一步則挑戰低位反彈76.4%目標，即30570點水平，一旦成功突破，則有望再挑戰歷史高位。

【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應　鍾情於中後周期復甦板塊

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責任編輯︰梁浩碩

港股 下降通道 上升通道 恒生指數 見底

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【港股市況】恒生指數升逾800點成交破千億　港交所、騰訊、美團齊創新高（不斷更新）

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