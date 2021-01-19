【異動板塊】中資券商股全綫揚 國聯升逾14%、中金破頂 大和：中國資本市場改革為行業催化劑

▲ 大市交投暢旺，中資券商股全綫上揚。

北水買貨力度未減，港股交投繼續火熱，中資券商股全綫上揚，當中國聯證券 （01456） 及中金公司 （03908） 表現最搶鏡。大和發表研究報告指，內地資本市場改革將成為今年中資券商股在盈利及估值上最大的催化劑，看好較大型的股份，並分別調升招商證券 （06099） 、中信建投証券 （06066） 及中信証券 （06030） 的目標價。

國聯證券全日升14.5%，報4.58元，中金曾破頂高見25.75元，最終升8.7%，報24.45元。廣發証券 （01776） 升逾7%，收報12.68元；中州證券升逾6%；中信建投証券升逾5%；招商證券及光大證券 （06178） 升逾4%；國泰君安 （02611） 升逾3%。

大和：料今年券商股盈利增35%至40%

大和表示，中國資本市場改革是為了促使中概股回A，加速改革將在盈利上提供驚喜，券商股也有潛在重估的可能。該行指，要提供一個更具競爭力的環境，（1） 持續改革上市及交易機制，包括降低獨角獸及已在海外上市企業的上市門檻等；（2） 完善內地資本市場的跨境機制，以及擴闊外國人投資者退出中概股ADRs的渠道；（3）在股市上有更穩定的基金供應。

大和預期，財富管理，投資銀行（IB）和自營交易及投資部份將是今年經紀商的主要盈利來源。該行預期其追蹤的中資券商H股，今年的盈利增長平均達35%至40%。

大和偏好龍頭及具差異化的股份。該行將招商證券目標價由11元上調至17元，中信建投証券由15元上調至15.5元，中信証券由26元上調至27元，評級皆為「買入」。

國信：美資行下架衍生產品利好中資發行商

國信證券指，美國紐約證券交易所對撤銷3家中資電訊股上市地位事宜決定反覆，但最後還是決定推進。美國政府早前頒下禁令，禁止美國人或機構對個別中資股投資，觸發三大美資行摩根大通、摩根士丹利及高盛，決定提早終止在港484只窩輪、牛熊證及界內證的買賣，至今共有500只衍生產品因美國投資禁令需提早下架。該行認為，市場對下架的相關產品需求不受影響，故預期其他中資發行商將瓜分退出者的市場份額，利好中資券商股表現。

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編輯：袁諾曦