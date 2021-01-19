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【異動板塊】中資券商股全綫上揚 中金升逾10%破頂

股市 11:20 2021/01/19

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大市交投暢旺，中資券商股全綫上揚

北水買貨力度未減，港股交投繼續火熱，中資券商股全綫上揚，當中國聯證券 （01456） 及中金公司 （03908） 均升逾10%。國聯證券現升12.5%，報4.5元，中金早段曾破頂高見25元，現升10.4%，報24.85元。

廣發証券 （01776） 現升逾7%，報12.66元；中信建投證券 （06066） 及招商證券 （06099） 升逾6%；中州證券 （01375） 、光大證券 （06178） 及中信証券 （06030） ；國泰君安 （02611） 升逾4%。

國信證券發表研究報告指，美國紐約證券交易所對撤銷3家中資電訊股上市地位事宜決定反覆，但最後還是決定推進。美國政府早前頒下禁令，禁止美國人或機構對個別中資股投資，觸發三大美資行摩根大通、摩根士丹利及高盛，決定提早終止在港484只窩輪、牛熊證及界內證的買賣，至今共有500只衍生產品因美國投資禁令需提早下架。該行認為，市場對下架的相關產品需求不受影響，故預期其他中資發行商將瓜分退出者的市場份額，利好中資券商股表現。

相關文章：【券商股異動】中證監叫停券商月度數據披露 所為何事？

中投傳重組以改善海外投資效率

編輯：袁諾曦

港股 光大證券（06178） 招商證券（06099） 中金公司（03908） 國泰君安（02611） 國聯證券（01456） 中州證券（01375） 中信証券（06030） 廣發証券（01776）

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