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【Moderna疫苗】接種後嚴重過敏 加州暫停打同批疫苗

環球社會熱點 11:23 2021/01/19

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美國新冠肺炎疫情持續，下任總統拜登承諾上任後要加快為美國民眾接種新冠疫苗。美國加州有一批民眾接種Moderna疫苗後，出現嚴重過敏反應。美國加州專家周日（17日）呼籲，停止使用該批Moderna疫苗，直至美國當局完成對該批新冠疫苗的調查。

加州在1月5日至12日期間，已經將涉事批次「41L20A」的逾33萬支Moderna疫苗，分發給287個接種中心。有少於10人出現嚴重過敏反應，全部來自同一社區，已送院接受24小時醫學監察。該中心事後已更換另一批次疫苗。

美國拜登指上任百日可打1億疫苗 福西稱可行 【下一頁】

KGTV電視台報道，有6名聖地亞哥（San Diego）醫療人員在14日，接種工作地點提供的疫苗後，出現過敏反應。該接種中心其後一度關閉，現時提供其他疫苗。

流行病學家帕恩（Erica Pan）在聲明中表示，經過慎重考慮，建議接種中心使用其他疫苗存貨。Moderna藥廠表示未發現其他疫苗接種中心，在接種同一批次疫苗後發生類似事件。

印度近450人接種新冠疫苗出現副作用  1人接種後死亡 【下一頁】

美國疾病預防控制中心（CDC）表示接種新冠疫苗幾天後，出現發燒、發冷、頭痛、疲倦等症狀屬於正常情況，代表身體正在建立保護機制。加州當局正在研究原因，指會持續跟進情況。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

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