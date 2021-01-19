【Moderna疫苗】接種後嚴重過敏 加州暫停打同批疫苗

美國新冠肺炎疫情持續，下任總統拜登承諾上任後要加快為美國民眾接種新冠疫苗。美國加州有一批民眾接種Moderna疫苗後，出現嚴重過敏反應。美國加州專家周日（17日）呼籲，停止使用該批Moderna疫苗，直至美國當局完成對該批新冠疫苗的調查。

加州在1月5日至12日期間，已經將涉事批次「41L20A」的逾33萬支Moderna疫苗，分發給287個接種中心。有少於10人出現嚴重過敏反應，全部來自同一社區，已送院接受24小時醫學監察。該中心事後已更換另一批次疫苗。

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KGTV電視台報道，有6名聖地亞哥（San Diego）醫療人員在14日，接種工作地點提供的疫苗後，出現過敏反應。該接種中心其後一度關閉，現時提供其他疫苗。

流行病學家帕恩（Erica Pan）在聲明中表示，經過慎重考慮，建議接種中心使用其他疫苗存貨。Moderna藥廠表示未發現其他疫苗接種中心，在接種同一批次疫苗後發生類似事件。

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美國疾病預防控制中心（CDC）表示接種新冠疫苗幾天後，出現發燒、發冷、頭痛、疲倦等症狀屬於正常情況，代表身體正在建立保護機制。加州當局正在研究原因，指會持續跟進情況。

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責任編輯：李俊儀