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【港交所388】史美倫料中概股二次上市趨勢持續 港交所升逾6% 衝破500元

股樓投資 12:24 2021/01/19

分享：

港交所（00388）今早曾上試525元，創上市新高。現價升6.2%，報512元，成交49.7億元。以現價計，港交所暫時連升5日，5個交易日累升近14%。

【煤炭股】去年第四季開始供應緊張 滙豐上調煤炭股目標價  詳情請看[下一頁]

港交所主席史美倫指，從宏觀角度而言，港交所去年表現不俗，更創下多項業績紀錄。期內有不少中概股由美國回港進行二次上市，使港交所從中受惠，並且進行了不少改革以推動衍生產品市場發展。她預料，在美國上市的中國企業回港進行二次上市的趨勢將會持續。除了受地緣政治緊張局勢影響，中資企業以往到美國上市，主要是為更高估值，不過香港市場規模擴大，更多企業了解到本港上市的好處。

【北水湧港】過去11日淨買入1500億　北水貪港股性價比高  詳情請看[下一頁]

但近日摩通將港交所下調至「中性」評級，予目標價500元，較現價有約2.3%下跌空間。

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撰文 : 趙家盈

經濟 滙豐控股（00005）

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