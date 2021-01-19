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【蘋果股價】高盛：iPhone12 非「超級周期」　蘋果概念股照升比亞迪電子飈15%

股市 11:11 2021/01/19

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高盛發表報告，維持蘋果「沽售」評級，目標價80美元。

再有大行看淡蘋果（美：AAPL），高盛發表報告，維持蘋果「沽售」評級，目標價80美元。不過，蘋果供應鏈股價續漲，比亞迪電子 （00285） 急飈14.5%，最新報48.85元；瑞聲科技 （02018） 現升3%，最新報46.8元。另外，舜宇光學 （02382） 升7.4%，最新報219.8元。

高盛分析師Rod Hall指出，蘋果或許即將公布表現強勁的季績，但不足以保證股價展望一片光明，認為iPhone目前的換機升級周期，比較像是典型重新設計的周期，而非市場期待的「超級周期」，預料iPhone的換機率將在2021年恢復持續下滑，尤其是在今年下半年。Hall自去年4月以來一直看淡蘋果。

巴克萊料蘋果股價跌一成 憂市場對iPhone12 期望過高，可見【下一頁】

他又指，隨著消費者轉向價格較低的 iPhone， 2021年蘋果平均售價（ASP） 將基本保持不變，而這似乎開始在供應鏈訂單中體現出來，蘋果生產訂單可能正在減少。

他又提到，預計隨著經濟開始重啟，外出消費的轉變可能會對蘋果股價產生負面催化劑。

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編輯：吳敏芳

港股 美股 股票 比亞迪電子（00285） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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