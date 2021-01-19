【華為禁令】華為發表升級版MateBook筆電　特朗普再度制裁禁出口許可

▲ 雖然美國總統特朗普卸任在即，但仍堅持對華為作出新制裁。

華為日前在中國市場發表MateBook X Pro、MateBook 13和MateBook 14升級版筆電，3款均採用Intel第11代處理器。不過，雖然美國總統特朗普卸任在即，但仍堅持對華為作出新制裁，據報知會晶片製造商英特爾（Intel）等幾間零件供應商，正進行程序撤銷部分向華為提供貨品的許可證，並打算拒絕數十個向華為供貨的申請。

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據路透社引述消息人士指，美國總統特朗普在任期最後幾日，商務部通知美國半導體協會（Semiconductor Industry Association），否決多個對華為出口許可的申請，並撤銷最少一個先前簽發的許可證。有消息人士指，有4間公司的8張許可證被撤回，當中包括向華為供應晶片的Intel。

對於有關行動，英特爾發言人表示不予置評，而美國商務部則表示，無法評論具體的許可決定，但表示該部門將繼續與其他機構合作，用一貫方式以「保護美國國家安全和外交政策利益的方式」實施許可政策。

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由於特朗普政府的任期，餘下不足一個星期，業界處理有關問題將會是一項挑戰。路透社認為，這一行動或會是特朗普執政期間針對華為的最後一次行動。

責任編輯：施雯雯