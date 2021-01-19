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【智取英文@iM網欄】DSE英文Paper 3的3個常犯錯誤

名人薈萃 15:22 2021/01/19

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來到最後一日同大家分享關於Paper 3既技巧。今日會講下學生在Listening/integrated task中既常犯錯誤，以及針對同學因應不同目標成績程度而要留意的地方。

3 個常犯錯誤：

1. 沒有好好運用時間，時間分配得差
考試中的時間一分一秒都不能浪費！無論是預備時間、聆聽規則的時間 同學也應把握時間理解整份paper的分佈 從而知道有重點的地方、分配好自己的時間 例如part A 裏不順次序的聆聽 又或part B唔同tasks的字數分配 

2. 回答part A 時沒有更改vocabulary或phrases的詞性
好多時候（尤其part A後段），聆聽所播放的字並不是答案，考生需要因應答案的前文後語去更改詞性 令到答案通順和合理

3. 過份著重Content
在做tasks 時，唔少同學十分執著搵齊points。當然最ideal就係搵曬所有points 但是同學要明白唔係個個同學都有能力搵齊所有points, 而除了Contents, Language, Organisation同Tone 都是計分的 與其浪費時間不斷找points 不如把握時間令自己的文章更完美 在其他地方取分
Aim Level 3-4 既同學不要花時間雕琢文句，盡量善用時間搵齊points 就要開始寫 文章也不應太長，因為如果你英文底子不好的話 寫多只會錯多 令你更暴露自己的弱點。開始前應先highlight問題重點 
Aim Level 5或以上的，Part A應該十拿九穩，integrated task 要知道language organisation 和 tone 都要做好 例如和朋友的對話要friend, 就可用大量 You 、問大量問題、用短語去展現更好的語境意識

下星期開始會同大家分享關於Speaking 的答題技巧，大家千期唔好miss啊！

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/商業英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

 

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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