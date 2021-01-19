【拜登上任】國會附近失火一度關閉 虛驚後指無威脅

美國新一任總統拜登（Joe Biden）將於20日（周三）舉行就職典禮。美國華盛頓國會山莊18日（周一）為就職典禮進行綵排期間，美國國會大樓附近冒起濃煙，現場人士一度疏散及關閉國會大樓，最終證實事件沒有可疑。

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美國國會大樓附近於本周一早上10點開始冒出濃煙，當時正進行拜登就職典禮採排，當局憂慮出現早前國會暴亂事件，迅速採取行動封鎖所有國會出入口，大樓需要短暫關閉。國會內響起緊急警報，呼籲現場人士提高戒備，現場人士一度需要疏散及調查。

美國特勤局經過調查後，證實只是附近露宿者的營地，事件當中沒有人傷亡，沒有發現可疑。

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自美國現任總統特朗普（Donald Trump）的支持者闖入國會大樓，造成國會暴亂事件後，華盛頓氣氛持續緊張，特朗普上周一批准華盛頓即日起進入緊急狀態，為華盛頓提供全數援助，以協助特區政府順利舉行新總統就職典禮，直至1月24日為止。

華盛頓當局亦嚴陣以待，已部署2.5萬國民警衛軍於國會大樓戒備，防範特朗普支持者持械再度衝擊。

責任編輯：郭麗明