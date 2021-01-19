【香港失業率】香港失業率6.6%、16年高位　林鄭：無意推失業援助金

▲ 港府公布，最新失業率報6.6%，較前一月增加0.3百分點，也是16年來的高位。

港府公布2020年10至12月的失業率，最新失業率報6.6%，較前一月增加0.3百分點，也是16年來的高位，就業不足率則維持於3.4%不變。港府指，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，與消費及旅遊相關行業失業率回升0.5個百分點至10.6%，餐飲服務活動業的失業率升至13.8%。

最新失業人數為24.58萬人，較前一期數據增加1500人。勞工及福利局局長羅致光稱，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。

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行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前稱，最新失業率開始反映「保就業計劃」結束後情況，預期會有更多人失業。

有建制派屢提出設失業援助金，林鄭月娥在行政會議前指出，明白在疫情下多個行業已停業逾兩個月，但目前無意推出新一輪保就業計劃或失業援助金，指政府去年面對重大赤字，而失業援助金在香港難以實行，也涉大量公帑，目前已有多層次支援。

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財政司司長陳茂波周日發表網誌已預告，在第四波新冠疫情衝擊下，失業率勢將升破16年高位，勞工市場正處於加壓狀態。

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編輯：麥德銘