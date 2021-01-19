  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煤炭股】去年第四季開始供應緊張 滙豐上調煤炭股目標價

股樓投資 10:54 2021/01/19

分享：

滙豐發表報告指，上調中國動力煤及海運價格今年及明年的預測。該行指，近月中國減少煤炭進口，加上國內供應未見反彈，令部分市場發電廠缺煤及電力短缺的問題，令去年11月中開始動力煤價格急升。

雖然發改委要求限制山西5500大卡煤價在每噸640元人民幣，但供應緊張下現貨已升至900元人民幣的水平，煤炭企業去年第四季開始受惠於高於預期的煤價，料業績自去年第四季已開始反彈，今明兩年盈利具上升空間。

滙豐給予兗州煤業 （01171） 買入評級，目標價由6元升至7.35元，中煤能源 （01898） H股目標價由2.2元升至2.35元，中國神華 （01088） 由15.61元升至16.9元，兩者評級為持有。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

買入 目標價 動力煤 中國 煤炭股 上升空間 H股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中煤能源（01898）

下一篇文章

【北水湧港】過去11日淨買入1500億　北水貪港股性價比高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估