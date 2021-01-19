【煤炭股】去年第四季開始供應緊張 滙豐上調煤炭股目標價

滙豐發表報告指，上調中國動力煤及海運價格今年及明年的預測。該行指，近月中國減少煤炭進口，加上國內供應未見反彈，令部分市場發電廠缺煤及電力短缺的問題，令去年11月中開始動力煤價格急升。

雖然發改委要求限制山西5500大卡煤價在每噸640元人民幣，但供應緊張下現貨已升至900元人民幣的水平，煤炭企業去年第四季開始受惠於高於預期的煤價，料業績自去年第四季已開始反彈，今明兩年盈利具上升空間。

滙豐給予兗州煤業 （01171） 買入評級，目標價由6元升至7.35元，中煤能源 （01898） H股目標價由2.2元升至2.35元，中國神華 （01088） 由15.61元升至16.9元，兩者評級為持有。

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