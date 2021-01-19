【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案

▲ 限聚令延長，現行社交距離限制再延長7日，至27號。

政府宣布，最近一周有381宗確診個案，本地有365宗，源頭不明33%，本周四到期的社交距離措施，會延長7日，至下周三止。目前港府要求限聚令人數最多2人、食肆下午6時後禁晚市堂食、關閉十多個處所。另外，食物及衛生局局長陳肇始將於下午6時半會見傳媒，講述農曆年宵市場的最新安排。

【17：10】對於農曆新年期間拜年活動，食衛局呼籲，大家要三思及小心進行

【17：08】被問及會否於農曆年前放寬社交距離限制措施，疫情未受控，不是適當時機放寬社交距離措施

【16：54】溫暖護老院男院友失蹤已找回，該人士是接觸者不是個案，5位未找到的人士已找到

【16：52】食徫局強調，撤離與強制檢測沒有直接關係，強制檢測透過法律效力，令市民服從。

【16：49】強制檢測是策略，但要用得其所，指定區域內若有高風險地區，會先進行檢測，及後再作評估

【16：48】至於污水檢測，大學團隊在現場會有報告給政府，若有組群有陽性，會跟進，並安排大廈的居民檢測。

【16：47】舊區的防疫方面會較差，所以要進行小型聚焦普查

【16：45】必檢會盡量檢，同時善用本地檢測資源，會有一些焦點，如油麻地及佐敦區在短時間有多個個案，亦有其他因素，如是舊區、人口密集，所以要做更多測試

【16：38】張竹君指，今日新增56宗新增確診個案，當中1宗為印尼輸港個案，23宗為源頭不明；另有約60宗初步確診個案。

【16：37】外防輸入方面，基於巴西及愛爾蘭出現病毒變種，1月30日凌晨生效。登記前21日，曾在巴西或愛爾蘭逗留超過14日，不能來港。

【16：36】第三在油麻地及佐敦指定區域，香港大學跨學科 會繼續監測污水，若污水樣本呈陽性，會納入強制檢測

【16：36】第二須檢必檢行動擴至其他區，考慮因素包括環境差、三無大廈及，確診個案多的區域，政府今晚會刊憲，深水埗劃出區域，指定區域或有一間以上的個案會強制檢測，曾身處有關大廈，都需要檢測。

【16：35】截止18日，有37橦大廈納入強制檢測指定公告，經風險評估後， 會擴大以大廈為基礎的強制檢測准則，擴大油麻地及佐敦須檢必檢的範圍，在內劃核心檢測區。

林鄭：加大強制檢測後個案增加屬意料之內

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見傳媒。對於昨日香港單日確診個案重越100宗，林鄭月娥稱，加大強制檢測後個案增加屬意料之內，市民毋須過份恐懼，而原訂周四到期的限聚令等社交距離措施需要延長。林鄭月娥補充，收到業界指港府「一刀切」封鎖處所對生意帶來極大壓力，已委派部門與業界檢討局部復業可行性。

港府早前公布取消農曆新年花市，林鄭月娥稱，有意見指做法不顧及市民應節活動，也可能增加其他地方的人流，正檢討最新安排，港府會約見花農商議。

最新消息指，當局與花農多番商討後，現時傾向原址舉辦年宵市場，但開放時間則縮短至晚上9時。

現有社交距離措施已維持一個月，圖看相關措施

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在強制檢測上，林鄭月娥稱，食衞局稍後公布在油麻地佐敦的檢疫小區會再劃核心區，有關大廈衛生情況較差，會要求相關大廈居民即使未有發現確診，也需要強制檢測，料涉及數十幢大廈。

林鄭月娥又指，會在深水埗劃出第二個檢疫小區，核心小區內的大廈若有一宗確診個案，就需要接受強制檢測。

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編輯：麥德銘