【限聚令延長】林鄭：社交距離措施不放寬、花市有新安排　消息：擬原址照辦

▲ 林鄭月娥指不會放寬周四到期的社交距離措施，但擬為花市有新安排

行政長官林鄭月娥出席行政會議前見傳媒。對於昨日香港單日確診個案重越100宗，林鄭月娥稱，加大強制檢測後個案增加屬意料之內，市民毋須過份恐懼，而原訂周四到期的限聚令等社交距離措施需要延長。林鄭月娥補充，收到業界指港府「一刀切」封鎖處所對生意帶來極大壓力，已委派部門與業界檢討局部復業可行性。

目前港府要求限聚令人數最多2人、食肆下午6時後禁晚市堂食、關閉十多個處所。

港府早前公布取消農曆新年花市，林鄭月娥稱，有意見指做法不顧及市民應節活動，也可能增加其他地方的人流，正檢討最新安排，港府會約見花農商議。

最新消息指，當局與花農多番商討後，現時傾向原址舉辦年宵市場，但開放時間則縮短至晚上9時。

現有社交距離措施已維持一個月，圖看相關措施

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港府今日公布失業率 林鄭：無意推失業援助金，可見【下一頁】

在強制檢測上，林鄭月娥稱，食衞局稍後公布在油麻地佐敦的檢疫小區會再劃核心區，有關大廈衛生情況較差，會要求相關大廈居民即使未有發現確診，也需要強制檢測，料涉及數十幢大廈。

林鄭月娥又指，會在深水埗劃出第二個檢疫小區，核心小區內的大廈若有一宗確診個案，就需要接受強制檢測。

相關文章：

【香港疫情】今日新增107宗確診個案、本地102宗 當中約20宗新患者居於油尖區

編輯：麥德銘