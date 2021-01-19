  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令延長】林鄭：社交距離措施不放寬、花市有新安排　消息：擬原址照辦

Hot Talk 12:25 2021/01/19

分享：

林鄭月娥指不會放寬周四到期的社交距離措施，但擬為花市有新安排

行政長官林鄭月娥出席行政會議前見傳媒。對於昨日香港單日確診個案重越100宗，林鄭月娥稱，加大強制檢測後個案增加屬意料之內，市民毋須過份恐懼，而原訂周四到期的限聚令等社交距離措施需要延長。林鄭月娥補充，收到業界指港府「一刀切」封鎖處所對生意帶來極大壓力，已委派部門與業界檢討局部復業可行性。

目前港府要求限聚令人數最多2人、食肆下午6時後禁晚市堂食、關閉十多個處所。

港府早前公布取消農曆新年花市，林鄭月娥稱，有意見指做法不顧及市民應節活動，也可能增加其他地方的人流，正檢討最新安排，港府會約見花農商議。

最新消息指，當局與花農多番商討後，現時傾向原址舉辦年宵市場，但開放時間則縮短至晚上9時。

現有社交距離措施已維持一個月，圖看相關措施

    點擊圖片放大
    +6
    +5

港府今日公布失業率 林鄭：無意推失業援助金，可見【下一頁】

在強制檢測上，林鄭月娥稱，食衞局稍後公布在油麻地佐敦的檢疫小區會再劃核心區，有關大廈衛生情況較差，會要求相關大廈居民即使未有發現確診，也需要強制檢測，料涉及數十幢大廈。

林鄭月娥又指，會在深水埗劃出第二個檢疫小區，核心小區內的大廈若有一宗確診個案，就需要接受強制檢測。

相關文章：

【香港疫情】今日新增107宗確診個案、本地102宗　當中約20宗新患者居於油尖區

編輯：麥德銘

經濟 限聚令 林鄭月娥 行政會議

上一篇文章

【盈喜】海豐國際料去年多賺五至六成

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升156點　納指期貨升1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股