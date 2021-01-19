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【港交所股價】港交所企穩500啡底股　港股成交超大時代紀錄

股市 16:35 2021/01/19

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港交所（00388）升穿500元關口晉身「啡底股」。

港交所 （00388） 升穿500元關口晉身「啡底股」。午後港交所股價從早市高位回順，全日收報501元，升3.9%，成交達87億元。港交所股價今早高見525元，即升9%。港股今日成交額3016億元，破2015年大時代紀錄。

港股通年初至今交投相當火熱，繼港股通周一（18日）勁吸資近230億元，周二再度破紀錄，港股通投資者全日淨買入港股266億元，港股通全日買入成交共628億元，賣出成交362億元。破單日紀錄。年初至今，港股日均成交達2297億元。

港股通投資者昨日明顯追入港交所，全日北水買入成交達28.71億元，佔港交所成交55%，北水賣出金額僅1.39億元，單日淨吸資27.32億元。

北水淨流入230億破紀錄 81億掃騰訊港交所【下一頁】

港交所股價創新高，摩通最新報告也上調港交所目標價，由420元升至500元，但評級由「增持」降至「中性」。摩通指出，港交所即使受惠港股成交暢旺，但今明兩年預測市盈率達37倍、35倍，估值漸見昂貴，而且A股期貨推出時間表仍未定，帶來不利風險。

另外，港交所主席史美倫昨在在亞洲金融論壇指，以往不少企業認為在美國上市能夠獲取較高估值，但隨著香港在生物科技板塊上建立生態圈，產生的「聚眾效應」令回流香港上市的中概股估值受惠。她相信中概股回歸趨勢今年持續。

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編輯：吳敏芳

 

 

香港交易所（00388） 港股 史美倫 香港交易及結算所有限公司 港股通

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