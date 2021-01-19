【港股市況】恒生指數午後初段升近900點　滙豐升近4%、港交所升6%創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股造好升至29700點水平。恒生指數開報29100點，恒指升237點，其後愈升愈有，一度升近1000點。恒生指數半日升883點，報29746點。滙豐 （00005） 升近4%；港交所 （00388） 、美團 （03690） 升6%創新高；恒大 （03333） 升逾16%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【13︰13】艾碩控股 （08341） 最新瀉七成，低見0.122元。

【13︰08】恒大 （03333） 午後再上，股價升17%，高見17.5元。

【13︰06】艾碩控股 （08341） 午後突瀉三成，低見0.28元，成交1.3億元。

【13︰06】舜宇 （02382） 升逾8%，破頂高見225元；瑞聲 （02018） 亦升半成。

【13︰00】港股午後初段升近900點，恒生指數升894點；報29757點。

【13︰00】北水不問價買港股ETF？ 新成立「港股通50」ETF漲停

【12︰32】恒指黑期升966點，報29789點。

【12︰15】內房股發力恒大潤地半日升逾一成 摩通指行業形成新常態

【12︰10】證監會梁鳳儀：隨更多美國上市中概股回流港上市 港股通資金料持續增長

【12︰00】恒生指數半日升883點，報29746點，成交1620億元。滙豐 （00005） 升近4%；港交所 （00388） 、美團 （03690） 升6%創新高；恒大 （03333） 升逾16%。

【11︰52】滙豐 （00005） 升近4%，高見43.9元。

【11︰48】港視 （01137） 今早破頂高見17.02元後，股價逆市倒跌近4%，低見15.34元。

【11︰40】港股愈升愈有，臨近中午收市前升900點。

【11︰32】內地股市半日偏軟，上證半日跌不足1點；深證跌近0.8%；創業板指跌近0.8%。

【11︰31】大市升逾800點，報29682點，升819點。

【11︰26】恒指升幅擴大至約760點，升至29600點水平，成交1374億元。

【11︰20】中資券商股全綫上揚 中金升逾10%破頂

【11︰11】高盛iPhone12 非「超級周期」續看淡蘋果 惟港概念股照升比亞迪電子飈15%

【10︰49】科指升近3.2%，報9404點，高見9456點再創新高。

【10︰48】微盟漲逾10%破頂 一文看清各行最新預測

【10︰42】思摩爾 （06969） 升8%，股價破頂高見77.9元。

【10︰39】大市最新已突破1000億成交，至1007億元。

【10︰37】港股最新於29500點水平附近，升646點。

【10︰31】港交所 （00388） 再抽上，股價升逾7%高見525元。

【10︰24】恒指升700點，升穿29500點水平。

【10︰24】美團 （03690） 升幅擴大至逾半成，高見343.6元新高。

【10︰20】港股升幅進一步擴大至600點，報29463點。

【10︰19】高銀金融 （00530） 逆市跌逾3%。高銀金融澄清，有關去年12月28日買方通知集團有關終止臨時買賣協議的影響。董事會表示終止該買賣協議將不會影響賜譽出售協議或透過據此出售已抵押股份而出售該物業。

【10︰06】港股升近550點，成交已達657億元。

【10︰02】汽車股逆市下跌，吉利 （00175） 、華晨 （01114） 跌逾1%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾3%；至於比亞迪 （01211） 升0.8%。

【10︰00】滙豐 （00005） 升2%，高見42.9元；友邦 （01299） 升3%，破頂高見107.6元。

【09︰57】港股升逾500點，恒指升513點，報29376點。

【09︰52】恒大 （03333） 升半成，高見15.9元。恒大宣佈，已安排165.45億港元自有資金，將於2021年2月10日提前償還2023年到期的161億港元可換股債券本金及利息，贖回的可換股債券將被註銷。

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【09︰51】科指升2.6%，報9354點，高見9390點再創新高。

【09︰47】大市升勢回順，恒指升約350點，企29200點水平。

【09︰45】廣汽 （02238） 逆市跌逾3%，低見8.17元。廣汽近日宣布年內推出的電動車技術取得突破，可有1000公里續航里程，並在8分鐘完成充電80%，不過遭中科院院士質疑，廣汽周一正式公告澄清，「快速充電」和「長續航」的特性，會分別體現在兩種電池上，並非是在一款電池上同時兼顧兩種特性。

【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8% 廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池

【09︰43】小米 （01810） 股價續彈逾6%，高見31.95元。

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【09︰42】意馬國際 （00585） 升逾七成，破頂高見1.4元。意馬國際公布，預期截至去年底止年度溢利不少於2.6億元，而2019年度虧損1.6億元。

【09︰39】恒大物業 （06666） 續升逾6%，破頂高見16.9元。恒大物業日前召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長。

【09︰38】美團 （03690） 升4%，高見340元創上市新高。

【09︰36】港交所 （00388） 升逾6%，高見515元新高。

【港交所股價】港交所升穿500變啡底股 北水昨明顯追入

【09︰36】滙豐 （00005） 升1.6%，高見42.75元。滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）表示，會按監管指引，冀派息儘快正常化，並希望股息回到可持續的水平。

【AFF】滙豐HSBC杜嘉祺：冀儘快恢復派息

【09︰35】港股升至29300點水平。

【09︰34】保利協鑫 （03800） 續升一成，破頂高見1.88元。

【09︰33】騰訊 （00700） 早段升逾2%，高見673.5元創新高。

【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

【09︰32】港交所 （00388） 升4%，升穿500元水平，高見503元創上市新高。

【09︰31】港股早段升近400點，恒指升395點，報29258點。

【09︰26】明源雲 （00909） 逆市跌4.1%，開報51元，成交14.6億元。

【09︰25】麥迪衛康 （02159） 首掛，開報4元，較招股價3元高出33.3%。

【09︰22】港股升穿29000點，恒指開報29100點，升237點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%。

【09︰13】即月期指開報28985點，升149點或0.5%。

【09︰05】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放750億元人民幣。

【08︰45】恒指黑期升至29000點水平，升約191點，報29015點，道指期貨升126點，報30846點。

【08︰25】現代牧業 （01117） 發盈喜，現代牧業公布，預期集團截至2020年12底止年度，將錄得不低於7億元人民幣溢利，其中包含向合資公司注入可生產能源的資產而確認的一次性出售淨收益合共約0.72億元人民幣，按年增長不低於100%。

【盈喜盈警】現代牧業發盈喜 料年度溢利不低於7億元人民幣

【07︰30】美國周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐洲股市普遍向上，德國DAX指數升60點或0.4%，收報13848點；法國CAC指數升5點或0.1%，收報5617點。英股向下，英國富時100指數跌15點或0.2%，報6720點。

恒指夜期收市造好，收報28934點，升98點，高水71點。滙豐 （00005） 倫敦股價折合報42.44元，升0.39元或0.9%。

美股休市歐股向上 恒指夜期升98點

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責任編輯︰梁浩碩