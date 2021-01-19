【港股市況】恒指黑期升191點　升至29000點水平（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐洲股市普遍向上，港股今早若跟足夜期走勢，恒生指數料高開約98點，恒指料開報28934點。滙豐 （00005） 倫敦股價折合報42.44元，升0.39元或0.9%。

即市走勢︰

【09︰13】即月期指開報28985點，升149點或0.5%。

【09︰05】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放750億元人民幣。

【08︰45】恒指黑期升至29000點水平，升約191點，報29015點，道指期貨升126點，報30846點。

【08︰25】現代牧業 （01117） 發盈喜，現代牧業公布，預期集團截至2020年12底止年度，將錄得不低於7億元人民幣溢利，其中包含向合資公司注入可生產能源的資產而確認的一次性出售淨收益合共約0.72億元人民幣，按年增長不低於100%。

【盈喜盈警】現代牧業發盈喜 料年度溢利不低於7億元人民幣

【07︰30】美國周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐洲股市普遍向上，德國DAX指數升60點或0.4%，收報13848點；法國CAC指數升5點或0.1%，收報5617點。英股向下，英國富時100指數跌15點或0.2%，報6720點。

恒指夜期收市造好，收報28934點，升98點，高水71點。滙豐 （00005） 倫敦股價折合報42.44元，升0.39元或0.9%。

美股休市歐股向上 恒指夜期升98點

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責任編輯︰梁浩碩