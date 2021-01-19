▲ 【疫情焦點】全球確診新增36萬宗 美國新增12萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月19日早上8時25分，全球累計96,164,084宗新冠肺炎確診病例，較上日增加369,739宗。累計2,050,591死亡個案，較上日增加6,142宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 126,357 24,615,096 408,503 意大利 8,825 2,390,102 82,554 英國 37,581 3,443,321 90,030 西班牙 84,287 2,336,451 53,769 法國 3,736 2,972,827 70,825 德國 3,851 2,059,382 48,105 中國 76 88,426 4,635 香港 0 9,665 163

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩