【疫情焦點】全球確診新增36萬宗　美國新增12萬

上一篇文章
【港股市況】恒指黑期升191點 升至29000點水平（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月19日早上8時25分，全球累計96,164,084宗新冠肺炎確診病例，較上日增加369,739宗。累計2,050,591死亡個案，較上日增加6,142宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|126,357
|24,615,096
|408,503
|意大利
|8,825
|2,390,102
|82,554
|英國
|37,581
|3,443,321
|90,030
|西班牙
|84,287
|2,336,451
|53,769
|法國
|3,736
|2,972,827
|70,825
|德國
|3,851
|2,059,382
|48,105
|中國
|76
|88,426
|4,635
|香港
|0
|9,665
|163
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩