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美股休市歐股向上　恒指夜期升98點

股市 07:35 2021/01/19

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美股休市歐股向上　恒指夜期升98點

美股休市 歐股向上
美國周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐洲股市普遍向上，德國DAX指數升60點或0.4%，收報13848點；法國CAC指數升5點或0.1%，收報5617點。英股向下，英國富時100指數跌15點或0.2%，報6720點。

恒指夜期升98點
恒指夜期收市造好，收報28934點，升98點，高水71點。滙豐 （00005） 倫敦股價折合報42.44元，升0.39元或0.9%。

布油跌0.6%
新冠肺炎確診數字急升，油價下跌，紐約期油於電子交易時段報52.15美元，跌0.27美元或0.5%；布蘭特期油收報54.75美元，跌0.35美元或0.6%。

美滙指數先升後回順
美元先升後回順，美滙指數一度高見90.956，最新報90.78。歐元兌美元報1.2076；美元兌日圓報103.69。

美國十年期債息報1.08厘。

紐約期金升近0.4%
紐約期金於電子交易時段報1836.8美元，升6.9美元或近0.4%。現貨金於1837美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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