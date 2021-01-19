【新股IPO】快手下周招股抽唔抽？ 睇吓大行點樣講

快手傳將於下周一招股，計劃發行4.15億股，招股價上限93元， 每手50股，入場費約4650元。

有望成為内地「短視頻第一股」，自然受矚目，那到底抽唔抽好?不妨看看其承銷團隊發表的報告怎樣說。

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其中大摩發表研究報告給予快手的估值高達5460億至7566億元，相當於今年預測市銷率介乎5.3倍至7.3倍；同時推算快手的收入會由2020年的590億元人民幣，大幅提升至2023年的1,680億元人民幣，期間年均複合增長率達42%。

對於收入增長迅速，大摩認為主要是快手有大批月活躍用戶，估計平均月活躍用戶數會由現時4.8億，增至2023年時超過6億。另一方面，快手正加速變現，預計在移動廣告及電商等業務的市佔率會快速增長。只是快手可能最早要等到2022年才能扭虧為盈，達到盈利約49.4億元人民幣。

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至於另一承銷行滙豐則給予快手介乎700億至900億美元（5460億至7020億港元）的目標估值，相當於該行預測快手今年市銷率介乎4.9倍至6.3倍。

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記者：張以正