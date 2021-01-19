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【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交

股樓投資 12:29 2021/01/19

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最近疫情再嚴峻，但無阻買家入市信心，樓市氣氛持續升溫；加上農曆新年將至，買家紛紛加快入市步伐。最近嘉湖山莊更獲兩位準買家同時搶購，最後其中一名買家追價2.8萬成功購入單位。


 中原地產副分區營業經理曾芷妍表示，分行新近促成嘉湖山莊麗湖居4座中層A室成交，實用面積638平方呎，三房套房間隔。該盤上周五（15日）才放盤，原叫價650萬元，周末期間不斷有睇樓客參觀單位，其中一組客人周日睇樓後立即洽購。當該位買家得知有另一組買家表示願意不議價，以650萬元承接，便立即追價搶盤，最終成功以652.8萬元購入單位，折合實用呎價10,232元。

【樓市現象】老牌屋苑太古城呎價逾2萬仍有價有市 業主放售千呎海景戶逾1年 終以2,338萬沽出，詳見【下一頁


曾芷妍表示，新買家為外區家庭，為了讓家中小孩有更多的走動空間，所以換樓，見上址保養新淨，一睇即中，不惜追價入市。原業主則於2012年中以290.38萬元購入單位，現易手帳面獲利362.42萬元，單位8年間升值1.2倍。


最近嘉湖山莊的成交的確非常暢旺，中原地產高級區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊在剛過去的周末連錄7宗成交，屬近期較旺的周末，本月累錄31宗成交，相比上月同期24宗多近30%。

【筍盤推介】 隔離就係港鐵站 高層景觀極開揚 2房單位裝修企理可即住  叫價都係5百頭，詳見【下一頁

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文家輝表示，一名心儀嘉湖山莊3房單位的換樓客，近一星期已睇逾20個放盤，最後睇中嘉湖山莊美湖居5座中層B室，被上址價格及景觀吸引，故即時決定落訂入市。單位實用面積623平平方呎，為三房套房間隔，享中式庭園景致，業主原叫價640萬元，減價10萬元，隨即以630萬元沽出，平均實用呎價10,112元。


原業主於1997年7月以398.5萬元買入單位，現沽貨賬面獲利231.5萬元，單位期內升值約58%。

【樓市熱話】唔靠父母好難上車？　網民大批時下年輕人不願捱苦，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

美湖居 買入 放盤 疫情 農曆新年 嘉湖山莊

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