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【金融科技】新式Neo Bank漸普及　金融業更新核心銀行技術逼在眉睫

科技 11:00 2021/01/19

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IDC報告就顯示，亞太區內90％以上銀行都在使用過時的第二代或第三代核心銀行（core bank）技術，平均而言，亞洲區銀行使用的是20年前的核心銀行技術。

隨著去年虛擬銀行逐步推出市場，現時本地金融、銀行業百花齊放。新冠肺炎疫情仍然肆虐，市民大眾居家抗抗疫，無論購物、娛樂、投資及使用銀行服務都轉而使用網上，對銀行網絡系統的負荷亦愈來愈大。

Thought Machine亞太區董事總經理Nick Wilde表示，過去10至15年流動裝置普及，從網絡銀行到手機銀行服務，大眾已經習慣，但同時亦對客戶體驗要求愈來愈高。「從基本的網銀到流動程式，及至如WeChat的super app及微金融（microfinance），金融銀行業持續花數以百萬去改善及提高客戶體驗，但根本的問題是在於其核心銀行系統中。」

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9成亞太區銀行系統落後

雖然進入數碼世代，但金融銀行系統卻非常複雜，因此亦難以一時間遷移及改變。Wilde表示，早前IDC報告就顯示，亞太區內90％以上銀行都在使用過時的第二代或第三代核心銀行（core bank）技術。「平均而言，亞洲區銀行使用的是20年前的核心銀行技術，或會導致成本增加3％至5％，流程及決策自動化的能力較低，成本又將額外增加4％至7％。」Wilde表示強調，進入數碼時代，金融銀行系統及服務必須有3大基本因素：

  • 雲端原生系統；
  • 兼容不同雲端系統；
  • 讓客戶自訂體驗；

雲端服務對金融銀行服務而言，並非只是快，Wilde解釋，將核心銀行系統建立在雲端上，更可以享有安全防護以及可擴展的好處。其次，系統亦要有高兼容程度，如兼容各種雲端服務如Amazon Web Services（AWS）、IBM、Google Cloud等，並能發展出軟件即服務（SaaS）模式。

500：Thought Machine亞太區董事總經理Nick Wilde表示，從基本的網銀到流動程式，及至如WeChat的super app及微金融（microfinance），金融銀行業持續花數以百萬去改善及提高客戶體驗，但根本的問題是在於其核心銀行技術系統中。（受訪者提供圖片）

現時已經來到個人化時代，Wilde亦特別指出，從前金融銀行服務的網頁或流動程式介面都是由銀行決定，例如存款、按揭、貸款等等都不能自行移動設置，「但其實大眾希望根據需求自行設定各種需要觀看及使用的金融服務。」他補充，個人化設定變得愈來愈重要，因為市面上就已有不少super app，令競爭非常激烈。

環球新式銀行逐漸普及

Wilde表示，新式銀行（Neo Bank），如虛擬銀行等形式已在全球開始普及，大多在歐美國家，例如英國的Atom Bank以及美國的Curve等。根據資料顯示，Atom Bank於2014年已經成立，是英國首間無實體的虛擬銀行。他補充，目前新式銀行在亞太區如新加坡的需求就非常大。

據了解，Thought Machine就可以幫助銀行將核心銀行系統帶到雲端，並能讓客戶自行設定銀行服務體驗。「公司在疫情前已經完成A輪融資，疫情下影響下，亦能完成B輪融資。」資料顯示，去年3月，該公司就完成8300萬美元A輪融資，8月就完成4200萬美元B輪融資。

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記者：李彥煒

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