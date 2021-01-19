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【2021金融科技】合規科技公司大熱　網絡安全成挑戰

科技 10:30 2021/01/19

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根據香港監管科技協會（RegTech Association of Hong Kong）的調查，在技術進步和龐大的市場需求的推動下，過去5年本地合規科技技術公司就增加了10倍，當中約有5分1公司更表示，計劃在今年獲得逾500萬美元（約3877萬港元）融資。

自從環球金融危機過後，各國金融銀行監管更加嚴格，而近年配合科技，就衍生合規科技，或稱監管科技（RegTech）技術及公司。SWIFT北亞地區總經理張志偉預測，2021年RegTech將繼續發展，因為見到該行業的整體投資額及採用率就有強勁增長。

根據香港金管局資料，因應銀行指引愈來愈複雜，需要投入大量人力資源去跟進和處理交易，於是引入新科技成為大勢所趨。例如業界研究引入「機器可讀」（machine-readable）技術，希望能夠協助銀行「解讀」經修改嘅監管要求，然後自行尋找、修改銀行內部合規程序當中相關部分，以縮短銀行更新內部合規指引同程序的時間，提升合規工作效率。「機器可讀」應用在合規工作是相對新的概念，各地業界與監管機構仍然在探索階段。

＞＞＞【機器學習】網絡瘋傳Google翻譯出錯　唯獨錯譯China breaks promise為「中國信守諾言」

根據香港監管科技協會（RegTech Association of Hong Kong）的調查，在技術進步和龐大的市場需求的推動下，過去5年本地合規科技技術公司就增加了10倍，當中約有5分1公司更表示，計劃在今年獲得逾500萬美元（約3877萬港元）融資。

網絡安全威脅大

隨著數碼化步伐加快，網絡安全成為重大挑戰。SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，隨著數碼化加快，將出現新的網絡安全和金融犯罪風險。業界必須在安全性方面採取更具協作性的監管方法，同時更新其風險管理流程，以應對新的網絡安全威脅。

各行業開始數碼化，網絡安全挑戰就比以往更大，有調查顯示，近年釣魚電郵猖獗，黑客利用與真實網站相似的網頁設計或域名冒充知名品牌，誘騙受害人披露個人私隱詐騙金錢。（資料圖片）

按Green Radar電郵安全監察中心數據，2020年期間，以「假冒品牌釣魚攻擊」方式入侵系統佔黑客常用網絡攻擊類型的13.7%。釣魚攻擊是指黑客利用與真實網站相似的網頁設計或域名冒充知名品牌，再以電郵方式傳送假網站給目標對象，誘騙受害人披露個人私隱或進行金錢詐騙。

根據Green Radar分析， Microsoft佔釣魚攻擊排行榜榜首，佔所有假冒品牌的 6.5%，反映疫情期間，在家工作模式廣泛採用，黑客藉此利用相關科技品牌發動攻擊。其次上榜品牌分別有物流公司 DHL（2.1%），雲端共享平台WeTransfer（1.8%），社交媒體LinkedIn（1.6%）及網上購物平台Amazon（1.5%），可見線上購物和雲端化勢不可擋。

＞＞＞德勤料2021年雲服務收入續增長　8K電視全球銷售逾254億元

記者：李彥煒

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