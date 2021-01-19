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【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？

股樓投資 01:12 2021/01/19

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坊間有云：大戶減持愈沽愈高，指的是大戶往往趁股市氣氛熾熱時，減持手上持倉，因這樣才有足夠深度承接沽盤。令人意外的是，這個情況卻發生在目前的A股市場，資料顯示，公募基金竟在基金申購熱爆的同時，降低基金持倉。

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根據好買基金公布的數據，由1月11至15日期間，國內公募偏股基金大幅減持3.21個百分點，持倉比重降至63%。

市場之所以感覺驚奇，皆因近期的基金認購相當搶手，甚至出現限購的情況。眼見基金流動性足夠，沒想到會在這個時點選擇減倉，不難想像是否基金經理覺得股票的估值太高。

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事實上，按照63%的倉位，也算是近一年多以來的偏低水平，例如2019年底持倉為68.54%，2020年一、二季末分別為70.14%及69.28%。

早前就曾有分析指，過去兩年國內基金表現不俗，2019、2020年主動權益基金收益率中位數超過40%，而往往連續兩年錄得佳績後，第三年可能大不如前。最明顯的例子是2006、2007年兩年收益率中位數超過100%，至2008年收益率中位數為-51%，或是基金經理割禾青的原因。

【延伸閱讀】2021部署：中信證券看好新經濟股   能助港股擺脫「雙低」格局   預測9股未來有力染藍，請按【見下頁

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記者：林衛

減持 公募基金 A股

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