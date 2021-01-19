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【2021行業趨勢】金融銀行業數碼化　配合科技發展是主旋律

商業 08:30 2021/01/19

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金融機構近年開始採用更多新技術，例如API（應用程式接口）、大數據、雲運算等革命性技術，發展科技技術已經成為金融、銀行業首要任務。

2021年已經悄悄來到，環球政治、經濟仍然不穩，去年零售、旅遊等行業受盡苦頭，依靠科技力量勉強維持，但金融、銀行業則未受太大影響，而香港在過去2、3年間，本地金融業背靠科技技術，整體發展亦非常理想。

SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，香港金融管理局（金管局）於2018年就推出轉數快（FPS）服務，2019年就批出虛擬銀行牌照。其次，金融機構亦開始採用更多新技術，例如API（應用程式接口）、大數據、雲運算等革命性技術，而隨著虛擬銀行於去年逐漸推出服務，「發展科技技術已經成為金融、銀行業首要任務。」

＞＞＞【晶片大戰】疫情無礙晶片銷售　聯發科向員工大派4.7億花紅

＞＞＞德勤料2021年雲服務收入續增長　8K電視全球銷售逾254億元

金融銀行數碼化成熱潮

去年新冠肺炎疫情爆發，零售商店關門，張志偉表示，疫情令香港甚至全球，都更樂於使用網上銀行以及電子支付方式，加快了相關的科技技術發展步伐。他指出，隨著大中華地區從大流行中漸漸復甦，技術發展或會繼續成為銀行界的戰略及營運重點。

SWIFT（環球銀行金融電信協會）自身亦是金融業界一分子，張志偉表示，以SWIFT為例，未來2年亦將會拓展金融信息服務業務，提供更全面的交易管理服務，提高服務速度，以及端到端的透明度和可預測性。「以往的處理標準一直是銀行投資及單獨擁有，下一代的數碼平台將建基於API​​和雲技術，以建立一套通用的處理標準，從而節省時間和金錢。」

自動化平台 為2022年做好準備

疫情下，各行業如零售、航空皆受到衝擊，但金融、貿易等跨境交易卻比以往更頻繁。張志偉指出，疫情令國家及地區封關，商業貿易亦遇上不同程度的阻礙，當中就令大家了解到數碼化貿易的重要性。「當環球各國及地區封關封城，實體貿易文件就未能傳送到各地方。」張解釋，跨國跨境貿易當中就牽涉不少貿易文件，SWIFT亦正在研究，將現有服務擴展，讓實體的貿易文件，通過數碼化方式，在現存的SWIFT平台中傳遞。

此外，張志偉亦預料，跨境付款在亞太區貿易環境亦將變得愈來愈重要，人們亦更加重視數碼支付方式，令支付更快速，端到端交易的透明度亦要更高。「但是，今天的跨境支付仍然受到數據質量差的限制，導致出現不同差異和人工干預，而ISO20022標準就正好解決問題。」

SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，疫情令香港甚至全球，都更樂於使用網上銀行以及電子支付方式，加快了相關的科技技術發展步伐（受訪者提供圖片）

張志偉透露，SWIFT將有基於通用標準ISO20022的新平台，該平台有望提高自動化程度，加快處理速度，實現更有效的對帳方式，減低金融罪案風險，並對交易支付背後目的和背景有更深入了解。「目前SWIFT與香港本地業界緊密合作，以支持ISO20022標準，並為2022年做好準備。」

＞＞＞【機器學習】網絡瘋傳Google翻譯出錯　唯獨錯譯China breaks promise為「中國信守諾言」

記者：李彥煒

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