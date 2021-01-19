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【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易

股樓投資 01:13 2021/01/19

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自屯赤隧道於於上月通車，屯門區二手市場於過去大半年已成市場焦點，於新界西前往東涌及機場時間大大縮短，屯門區樓價也持續升溫。事實上，該區另一個吸引買家進駐的原因，是樓價相對低水，仍有樓價低於「4球」以下物業。最近位居於東涌的孝順女，為方便探訪母親，特地斥資352萬元購入屯門單幢盤兩房單位給媽媽居住。

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  • 豪景花園規模很大
  • 屋苑背山面海
  • 屋苑設有小巴前往葵芳
  • 豪景花園設有商場
  • 豪景花園2005年開放的示範單位，設計十分樸實
  • 豪景花園2002年開賣時的情況

中原地產分行經理袁銘鍵表示，屯門區樓價相宜，加上屯赤隧道通車後，令新界西北往來東涌區車程大大縮短，交通更加方便。袁銘鍵表示，最近屯門萬寶大廈中層D室錄得成交，單位實用面積254平方呎，為兩房間隔。業主原叫價370萬元，經議價後，共減18萬元或約5%，以352萬元沽出，折合實用呎價13,858元。

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袁銘鍵續稱，買家為一名孝順女，現居於東涌，母親則居於旺角，見屯赤隧道通車後，東涌及屯門的交通十分方便，屯門樓價亦相宜，為了方便採望，遂在屯門買樓贈母親居住。


原業主則於2014年5月以200萬元購入上址，持貨約6年轉售，帳面獲利152萬元或76%。

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位於屯門置樂青海圍2號的單幢樓萬寶大廈，發展商為恆基兆業，樓齡已有39年，提供192個單位，實用面積由254平方呎至279平方呎。萬寶大廈跟麗寶大廈與利寶大廈合稱「置樂三寶」，都是單幢樓設計，樓齡已達30多年，但由於入門門檻較低，現時仍有不少樓價400萬元以下的單位，向來深得上車客歡心。

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記者：陳詠妍

樓價 二手市場 發展商 旺角 東涌 屯門區 屯門 利寶大廈 麗寶大廈

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