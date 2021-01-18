【數字人民幣】深圳第二輪數字人民幣測試錄1800萬交易額 逾萬商家參與

▲ 深圳第二輪數字人民幣紅包試點結束，據官方數據，錄得1800萬人民幣交易額。

內地媒體報道，深圳第二輪數字人民幣紅包試點收官，錄得交易額超過1800萬元（人民幣，下同）。本次試點的數字人民幣紅包由深圳市福田區政府出資，發放共計10萬個、總值2000萬元的紅包。據深圳市福田區政府18日发布的數據，從1月7日8時到17日24時，深圳市民使用數字人民幣紅包交易金額達1822.65萬元。

紅包采取搖號抽簽形式发放，中簽者根據中簽短信指引下載「數字人民幣App」，開通「個人數字錢包」後，即可領取「福田有禮數字人民幣紅包」。相較此前在深圳羅湖開展的試點活動，此輪數字人民幣紅包試點活動不再僅限於轄區內商戶，而是推廣至全深圳市。

余偉文：金管局與人行研就數字人民幣作跨境支付測試，詳情請按【下一頁】

報道指，本次試點參與的商戶從逾3,000家增至超過一萬家，涵蓋餐飲連鎖、零售百貨、出行、培訓教育、文化、健身、醫療等主要消費場景。數字人民幣錢包的開立銀行在工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 四大行基礎上，增加交通銀行 （03328） 和郵儲銀行 （01658） ，六家銀行協助商戶升級收單系統及收款機具。

據悉，部分消費者不單使用紅包，也有主動對人民幣錢包進行增值，截至17日24時，增值消費金額151.97萬元。農業銀行的數字人民幣創新實驗室已落地深圳，並推出了ATM機數字人民幣存取現功能。

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編輯：陳健婷