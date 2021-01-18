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【農夫山泉股價】農夫山泉股價屢創新高　H股街貨只得9%？

股市 23:05 2021/01/18

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農夫山泉 （09633） 上市後，鍾睒睒成為亞洲首富，據招股文件，持股84.4%。從股權資料顯示，農夫山泉發行50.35億股H股，及62.12億股內資股。其中，內資股全由鍾睒睒持有，H股部份則持有32.3億股，佔H股發行股數的64%。不過，中央結算系統持股紀錄（CCASS）卻顯示離奇持倉。

據中央結算系統持股紀錄（CCASS），在發行的50.35億股H股中，有45.88億股存在中國證券登記結算（香港）有限公司（參與者編號：A00005）中，佔H股的91.13%，自去年9月10日上市以來，持股未曾變動。即街貨一直僅4.46億股或9%。

在4.46億街貨中，北水已持有1.02億股，大摩及摩根大通代客持有0.9億股，變相街貨更少。

由於市場傾向買貨，以捧首富場，在街貨有限之下，股價容易挾高，而且上市以來的日均成交額逾5億元，反映火熱程度，惟市況逆轉時，股價或有較大波動。

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【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠

記者：譚志偉

港股 農夫山泉（09633）

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