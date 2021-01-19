【開市9點半】新股IPO+北水基金兩大利好推動　港股掀資金狂潮

（1）港股掀資金狂潮，兩大消息利好，包括北水基金火熱認購以及新股持續來港掛牌。目前最受投資者關注的新股非快手莫屬。快手料下周起招股，按大行估算，快手估值隨時達7500億元。事實上，快手的上市前投資者投資者甚具份量，包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。

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【新股IPO】快手今起路演下周建簿 目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元

（2）「短視頻第一股」快手快將登場，最快下周二（26日）招股，料集資390億元的快手勢將打響本港今年大型新股頭炮。市場消息指，快手擬發行4.159億股， 招股價上限約93港元，每手50股， 一手入場費4650元。

【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點

（3）新股暢旺之際，北水南下掃貨熱情亦進一步燃點，港股通周一（18日）勁吸資近230億元，創歷來最大額單日吸資紀錄。事實上，北水近來源源不絕，或與內地投資者瘋狂認購陸股通基金有關，其中內地明星基金經理馮波基金，已創歷來最「旺場」互惠基金紀錄，意味北水流港動力有望持續。

【資金狂潮】內地互惠基金火爆認購 掀港股資金市？

（4）除了內地互惠基金認購火熱，北水加大買貨規模亦有其他因素支撐。瑞信中國證券研究主管黃翔分析，港股估值較A股低，造成溢出效應，而美國現任總統特朗普對多家中資企業提出限制，亦使港股因而獲國家隊支持。

【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應 鍾情於中後周期復甦板塊

（5）北水狂買貨，重磅股騰訊 （00700） 往往成追捧對象，近來股價亦受惠接連破頂。摩根士丹利最新將騰訊目標價由650元上調至720元，評級「增持」。

【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

（6）滙豐 （00005） 走勢雖一直較騰訊落後，惟其基本面亦有好轉憧憬。滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）表示，會按監管指引，冀派息儘快正常化，並希望股息回到可持續的水平。

【AFF】滙豐HSBC杜嘉祺：冀儘快恢復派息

（7）今日掛牌的麥迪衛康 （新上市編號：02159） 雖未算焦點新股，其暗盤表現卻不俗，一度較招股價升3成。 麥迪衛康最終在富途、耀才、輝立之暗盤價分別升16.7%、16.3%、10.3%。

【新股IPO】麥迪衛康2159暗盤 曾升30%、一手帳面賺400元

（8）隨著農夫山泉 （09633） 及萬泰生物（滬：603392）股價不斷創新高，創辦人鍾睒睒因而有力問鼎亞洲首富。惟據內地媒體報道，萬泰生物早些時候公告稱，鍾睒睒因個人原因，遞交辭職報告，辭去公司董事、董事長等多個重要職務，內地媒體形容鐘睒睒選擇了「功成身退」、「急流勇退」。

【亞洲首富】新晉亞洲首富鍾睒睒宣布辭職 卸任旗下萬泰生物一切職務

（9）證監會行政總裁歐達禮在亞洲金融論壇時指，去年與金管局成立跨部門小組，協調綠色金融相關工作，而本港往後亦會要求所有企業於2025年，達到國際金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）要求的氣候變遷相關財務披露（TCFD）標準。

【AFF】證監會歐達禮：2025年強制港股、金融機構達氣候變遷披露標準

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。