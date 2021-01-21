【盈喜盈警】一文看清企業數據　藥明康德料去年經調整淨利潤增加45%至50%

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

藥明康德

藥明康德 （02359） 發盈喜，預期經調整淨利潤增加45%至50%，到約34.9億至36.1億元（人民幣，下同），至於財務報表淨利潤則增長50%至60%；扣除非經常性損益的淨利潤則升20%至25%。

公司表示，業績預期增加主要原因為﹕（i）公司主營的中國區實驗室服務和合同研發與生產業務在2020年第二季起全面恢復正常運營；（ii）2020年公司下半年海外訂單增長較快；（iii）公司產能利用和經營效率不斷提升公司收入與下半年相比漲幅超過30%。

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思摩爾國際

思摩爾國際 （06969） 發盈喜，預期去年經調整純利增加約70%至75%，去年溢利及全面收益總額則增加約10%至15%，主要來自於集團收入穩定增長，及得益於規模效應和產品結構的改善，但部分被合計約4億元人民幣、以股份為基礎的付款開支及上市開支所抵銷。

思摩爾指，金融工具公允價值變動損失，以股份為基礎的付款開支及上市開支合計約14.6億元人民幣，其中金融工具公允價值變動約10.6億人民幣。

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勇利投資

勇利投資 （01145） 發盈警，公司預計上年股東應佔虧損將不多於400萬美元（約3100.7萬港元），而公司2019年溢利則錄得20萬美元（約155萬港元）。集團表示，公司轉虧為盈主要原因為﹕（i）上年船舶錄得減值虧損增加至約280萬美元（約2170.5萬港元）；（ii）上年投資物業公允值減少120萬美元（約930.2萬港元）。

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中國醫療網絡

中國醫療網絡 （00383） 發盈警，公司去年股東應佔虧損將介乎3000萬元至6000萬元，公司於2019年則錄得220萬元。公司表示，集團錄得虧損主要原因為﹕（i）新冠肺炎疫情令公司的醫療分部及護老分部業務收益減少；（ii）放債業務並無收取利息收入；（iii）持作買賣之投資公允價值錄得虧損；（iv）金融資產確認減值虧損。

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華津國際

華津國際 （02738） 發盈喜，公司預計上年股東應佔溢利將增加至少100%，而2019年度股東應佔溢利則為人民幣1838萬元。溢利增加主要原因為﹕（i）集團新生產線於下半年開始投入生產，進而令加工鋼材產品和鍍鋅鋼材產品銷售量增加；（ii）集團財務成本減少。

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深圳投控灣區

深圳投控灣區 （00737） 發盈喜，集團預計上年股東應佔溢利為6.89億人民幣，按年升13%。溢利增長主因為﹕（i）今年5月內已恢復車輛通行費收費；（ii）集團出售廣州臻通實業發展有限公司股權。

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北京金隅

北京金隅 （02009） 發盈喜，公司去年淨利潤約27億至30.3億元，按年下跌18%至27%。淨利潤約16.6億至19.8億元，按年降低38%至48%。

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祖龍娛樂

祖龍娛樂 （09990） 發盈警，料去年經調整利潤淨額按年減少約35%至40%，主要因為研發開支增加。

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中國罕王

中國罕王 （03788） 發盈喜，預料公司去年全年溢利上升30%，主要因高純鐵產銷量大幅增匝及鐵精礦平均售價同比提高。

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威華達

威華達 （00622） 發盈喜，公司預料2020年度轉虧為盈，料溢利為23.4億元，公司在2019年則錄得虧損3.6億元。公司轉虧為盈原因為﹕（i）信貸業務利息收入增加；（ii）證券經紀服務經紀佣金收入增加；（iii）孖展融資服務的利息收入增加；以及（iv）配股及包銷收入增加。

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富士高

富士高 （00927） 發盈警，公司預料截至2021年3月止年度或會錄得虧損，而截至2020年3月止年度，公司股東應佔純利為2900萬元。公司表示，新冠疫情爆發使全球經濟低迷，公司客戶在下發訂單時趨向保守，加上人民幣在2021財政年度升值，令集團將產生匯兌虧損淨額，因此對公司的財務表現產生不利影響。

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中國三江精細化工

中國三江精細化工 （02198） 發盈喜，公司預料股東應佔純利約11億元人民幣，按年升100%。公司表示，純利增長主要因下遊生產商對公司集團主要產品有持續需求，而集團主要產品的平均售價下降幅度低於產品原材料的平均採購價下降幅度，加上集團一直在疫情下採取嚴格措施，導致公司的產能使用率保持在相對較高的水平。

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雷蛇

雷蛇 （01337） 再發盈喜，預期去年將虧轉盈，去年收益至少同比增長40%，主要受惠硬件、軟件及服務生態系統均錄得廣泛增長，毛利率、經營開支管理持續改善。該公司2019年虧損8350萬美元。

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人瑞人才

人瑞人才 （06919） 發盈喜，預期於2020年財政年度將錄得的收益按年增長約20%至30%，純利約1.6億元至1.75億元人民幣，相比2019年同期淨虧損約7.8億元人民幣。

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現代牧業

現代牧業 （01117） 發盈喜，現代牧業公布，預期集團截至2020年12底止年度，將錄得不低於7億元人民幣溢利，其中包含向合資公司注入可生產能源的資產而確認的一次性出售淨收益合共約0.72億元人民幣，按年增長不低於100%。

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雋思集團

雋思集團 （01412） 發盈喜，公司預料股東應佔經調整綜合溢利不少於1.22億元，2019年同期則為9190萬元。公司表示，主要因網站銷售比例增加，毛利率相對高於原始設備製造商（OEM）銷售、實施成本控制措施。

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保寶龍科技

保寶龍科技 （01861） 發盈喜，預期去年股東應佔純利將按年大幅增長不少於40%。純利增長主因 （i）集團持續致力強化營運管理及改善營運成本控制，藉以減輕新冠病毒病大流行對集團營運業務的負面影響；（ii）集團亦開發一系列新消毒產品，以應付新冠病毒病大流行下的需求；及（iii）上市產生的專業費用減少。

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酷派集團

酷派集團 （02369） 發盈警，預期截至2020年底止年度，錄得的未經審核虧損約4億元，相比起2019年同期盈利1.12億元。主要由於期內收入下跌，以及出售貸款公司股權錄得虧損。

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海豐國際

海豐國際 （01308） 發盈喜，預期去年公司股東應佔綜合純利按年增加50%至60%，主要因為去年集裝箱航運及物流服務需求較2019年年同期有所增加；集團持續拓展亞洲市場；及營運效率整體提升導致每標準箱成本下跌。

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中國船舶租賃

中國船舶租賃 （03877） 發盈喜，預期去年公司權益持有人應佔溢利將按年增加約26%，主因 （i）集團應佔 其合營公司溢利增加；及（ii） 集團融資成本減少。

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茂宸集團

茂宸集團 （00273） 預期，去年錄得虧損約 1.5億元至 2億元，而2019年度錄得虧損約11.7億元。預期虧損減少主因（i）投資上市證券產生的利潤大幅增加；（ii）集團採取各項成本縮減措施及精簡人員令營運開支減少；及（iii）減值及撥備減少。

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利民實業

利民實業 （00229） 發盈喜，預期去年溢利將會大幅增加約50%，主因 （1） 在2020年增加空氣淨化和個人衛生產品的銷售；（2）有效地控制營運成本；及（3）中國當地政府於2020年全年資助並減低社會 保險費用。

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東風集團

東風集團 （00489） 初步將集團2021年銷量目標定為329.2萬輛，按年增長14.8%。其中，乘用車銷量目標定為266.9萬輛，按年增長15.4%；商用車銷量目標為62.3萬輛，按年增長12.3%。

【汽車股】東風集團今年銷量目標329.2萬輛 按年增長15%

意馬國際

意馬國際 （00585） 預料截至去年12月底止，全年除稅後溢利不少於2.6億元；2019年度錄得除稅後虧損1.6億元。公司表示，主要因保證金融資服務的利息收入增加及出售分類為持作買賣投資之上市股本投資的已變現收益淨額增加。

弘陽服務

弘陽服務 （01971） 發盈喜，預料截至去年全年，經調整溢利（屬一項非國際財務報告準則計量標準及按剔除一次性上市開支的影響計算）按年增長不少於60%。公司指，全年經調整溢利增長，主要因在管建築面積增加及非業主增值服務及社區增值服務的收入增加。

中國太保

中國太保 （02601） 公布，去年年全年旗下太保壽險、太保產險原保險業務總收入按年增長3.06%至3566億元人民幣。

火岩控股

火岩控股 （01909） 發盈喜，預料截至去年年底止，全年收入按年增6成；溢利增超過5成，主要因已商業化發行的遊戲受惠於整體市場反饋較2019年同期受歡迎。

信達國際

信達國際控股 （00111） 預期截至去年年底，公司應佔綜合稅後溢利按年增最少5成，主要因年內集團業務的整體表現進步，及來自所佔聯營公司權益的利潤貢獻增加所致。2019年綜合稅後溢利為5155.9萬元。

五礦地産

五礦地産 （00230） 公布去年全年錄得簽約銷售額按年升1.24倍至193.6億元人民幣。

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責任編輯：謝卓榮