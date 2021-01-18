【盈喜盈警】一文看清企業數據　東風汽車今年銷量目標按年增15%

▲ 部分公司開始披露去年全年財務狀況。

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為1月18日（周一）公布的企業營運數據／盈利預告：

東風集團

東風集團 （00489） 初步將集團2021年銷量目標定為329.2萬輛，按年增長14.8%。其中，乘用車銷量目標定為266.9萬輛，按年增長15.4%；商用車銷量目標為62.3萬輛，按年增長12.3%。

【汽車股】東風集團今年銷量目標329.2萬輛 按年增長15%

意馬國際

意馬國際 （00585） 預料截至去年12月底止，全年除稅後溢利不少於2.6億元；2019年度錄得除稅後虧損1.6億元。公司表示，主要因保證金融資服務的利息收入增加及出售分類為持作買賣投資之上市股本投資的已變現收益淨額增加。

弘陽服務

弘陽服務 （01971） 發盈喜，預料截至去年全年，經調整溢利（屬一項非國際財務報告準則計量標準及按剔除一次性上市開支的影響計算）按年增長不少於60%。公司指，全年經調整溢利增長，主要因在管建築面積增加及非業主增值服務及社區增值服務的收入增加。

中國太保

中國太保 （02601） 公布，去年年全年旗下太保壽險、太保產險原保險業務總收入按年增長3.06%至3566億元人民幣。

火岩控股

火岩控股 （01909） 發盈喜，預料截至去年年底止，全年收入按年增6成；溢利增超過5成，主要因已商業化發行的遊戲受惠於整體市場反饋較2019年同期受歡迎。

信達國際

信達國際控股 （00111） 預期截至去年年底，公司應佔綜合稅後溢利按年增最少5成，主要因年內集團業務的整體表現進步，及來自所佔聯營公司權益的利潤貢獻增加所致。2019年綜合稅後溢利為5155.9萬元。

五礦地産

五礦地産 （00230） 公布去年全年錄得簽約銷售額按年升1.24倍至193.6億元人民幣。

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責任編輯：謝卓榮