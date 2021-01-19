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【港股通】港股通吸265億再破紀錄　北水基金「爆燈」認購、掀港股資金市？（第三版）

股市 16:12 2021/01/19

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北水南下掃貨熱情進一步燃點，港股通周一勁吸資近230億元

恒指周二突破29500點，年初至今累升逾2000點，北水南下掃貨熱情持續，繼港股通周一（18日）勁吸資近230億元，周二再度破紀錄，港股通投資者全日淨買入港股266億元，港股通全日買入成交共628億元，賣出成交362億元。港股今日成交也突破2015年港股大時代高峰，全日成交達3016億元。

事實上，北水近來源源不絕，或與內地投資者瘋狂認購陸股通基金有關，其中內地明星基金經理、易方達研究部總經理馮波旗下「易方達競爭優勢企業」基金，已創歷來最「旺場」互惠基金紀錄，意味北水流港動力有望持續。

究竟北水周一狂買了哪些股份？詳情請看【下一頁】

上述「易方達競爭優勢企業」基金與不少北水一樣，可把一半持倉投資港股通名單上的公司，換言之相關基金規模愈大，北水加快流入的憧憬將相應加大。

據內地傳媒報道，「易方達競爭優勢企業」基金周一公開認購即「爆款（內地術語，意指供不應求）」，創內地互惠基金歷來最大額認購紀錄，更有投資者據報欲「加碼」認購，據了解，「易方達競爭優勢企業」基金認購規模已達2370億元人民幣，較去年鵬華匠心創下的1357億元舊紀錄高出逾7成。

「易方達競爭優勢企業」基金集資規模最多僅150億元人民幣，換言之現時已超購多倍，若部分投資者其後轉往認購其他北水基金，有望帶動更多熱錢流港，進一步支持港股市場氣氛。

編輯：莫亦熙

（第二版更新認購規模金額，第三版更新港股通成交再破紀錄）

【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應　鍾情於中後周期復甦板塊

港股 互惠基金 北水流入 港股通 人民幣 基金 吸資 集資

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