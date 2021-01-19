  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股通】港股通半日吸188億　北水基金破紀錄「爆燈」認購、掀港股資金市？（第二版）

股市 12:03 2021/01/19

分享：

北水南下掃貨熱情進一步燃點，港股通周一勁吸資近230億元

恒指周二早上再突破29500點，年初至今累升逾2000點，北水南下掃貨熱情持續，繼港股通周一（18日）勁吸資近230億元，創歷來最大額單日吸資紀錄，至今日早市收市，經港股通的投資者已淨買入港股188億元，半日港股通買入成交共372億元，賣出成交184億元。

事實上，北水近來源源不絕，或與內地投資者瘋狂認購陸股通基金有關，其中內地明星基金經理、易方達研究部總經理馮波旗下「易方達競爭優勢企業」基金，已創歷來最「旺場」互惠基金紀錄，意味北水流港動力有望持續。

究竟北水周一狂買了哪些股份？詳情請看【下一頁】

上述「易方達競爭優勢企業」基金與不少北水一樣，可把一半持倉投資港股通名單上的公司，換言之相關基金規模愈大，北水加快流入的憧憬將相應加大。

據內地傳媒報道，「易方達競爭優勢企業」基金周一公開認購即「爆款（內地術語，意指供不應求）」，創內地互惠基金歷來最大額認購紀錄，更有投資者據報欲「加碼」認購，據了解，「易方達競爭優勢企業」基金認購規模已達2370億元人民幣，較去年鵬華匠心創下的1357億元紀錄高出逾7成。

「易方達競爭優勢企業」基金集資規模最多僅150億元人民幣，換言之現時已超購9倍，若部分投資者其後轉往認購其他北水基金，有望帶動更多熱錢流港，進一步支持港股市場氣氛。

編輯：莫亦熙

（第二版更新認購規模金額）

【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應　鍾情於中後周期復甦板塊

港股 互惠基金 北水流入 港股通 人民幣 基金 吸資 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【快手上市】快手傳招股價上限93元入場費4650元 拆解快手三大亮點
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股