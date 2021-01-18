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【2021部署】中信證券看好新經濟股 能助港股擺脫「雙低」格局 預測9股未來有力染藍

股樓投資 23:13 2021/01/18

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中信證券在新一份《海外中資股定期報告》中提及，恒指未來或會把成分股由目前的50隻，增至65至80隻。相信在維持本地股數量不變的前提下，本港股市對優質的中資企業及新經濟股的吸引力料進一步提升。該行指，恒指近期提出的兩項改革建議，包括增加成分股成目及劃一股份比重上限，俱有助吸引全球優質的新經濟資產，打入香港市場及主要市場指數。

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股  詳情請看【下一頁

【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通    詳情請看【下一頁

換言之，在新經濟股比例增加的同時金融股比例下降，某程度上可改善恒指及國指長期「低估值、低增長」這雙低格局，同時對被動型資金的資產配置上有利好作用。中信證券通過量化方式，篩選出9隻未來有力成為恒指成分股的港股。

中信證券9隻未來具潛力染藍港股一覽：

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恒指由去年起納入同股不同權的新經濟股，阿里巴巴(09988)，小米(01810)及美團(03690)都先後晉身為恒指成份股。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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