【新冠疫苗】冀上任百天內為1億民眾接種　專家：拜登計劃絕對可行

美國候任總統拜登（Joe Biden）將在周三（20日）正式宣誓就任，在勝選後他曾提出100天治國方針，包括要求民眾在100天內佩戴口罩及為1億民眾接種新冠疫苗計劃。

候任白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）表示，拜登團隊預計在上任的頭五星期內將新增10萬宗新冠肺炎死亡個案，令總死亡人數可能接近50萬大關。「我們需要一點時間去扭轉局勢。」克萊恩認為這是一個不小的挑戰。

【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款 【下一頁】

美國周日（17日）共有17萬人確診，令總確診人數達到2376萬，總死亡人數則接近40萬。

美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇（Anthony Fauci）向媒體表示，拜登應該頒布行政命令引用《國防生產法（Defense Production Act of 1950）》來加快疫苗投產。「要在拜登上任的頭100天獲得1億劑疫苗是可行的，只要他引用國防生產法。拜登的目標很清楚，而且我能告訴你這是可做到的。」

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目前拜登團隊應擔心的是民眾對疫苗的猶豫（vaccine hesitancy），目前美國只有過半民眾願意接種疫苗，低接受度將令美國達到群體免疫的時間進一步推遲。

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