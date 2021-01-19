【國會衝突】擬將佩洛西電腦轉賣俄國　FBI着手調查一闖國會女子

據美國傳媒報導，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的手提電腦在本月6日示威者闖入國會大樓騷亂後失竊，相信與其中一名被捕的女示威者有關。

被捕的女子威廉斯（Riley June Williams）被控未經許可強制進入國會山莊禁區及行為不檢，現正等候提堂。一名自稱是威廉斯前男友的告密者向聯邦調查局（FBI）透露，他從新聞片段中認出威廉斯，並表示片段中威廉斯正在指揮其他示威者前往佩洛西的辦公室。

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告密者同時宣稱從與威廉斯的朋友交談中，得知威廉斯偷竊了佩洛西的手提電腦或硬碟，並指有片段證明。FBI從告密者口供中得知威廉斯曾考慮將電腦轉讓給一名俄羅斯朋友，並讓該朋友向俄羅斯的情報局轉賣該電腦，但交易因未知原因取消，而威廉斯仍保存該電腦或已將其銷毀。

▲ 被調查的女子威廉斯

▲ 左方戴眼鏡女子為威廉斯

▲ 示威者闖入佩洛西辦公室

▲ 支持特朗普的示威者闖入佩洛西的辦公室

▲ 佩洛西的下屬表示被盜走的電腦只是用作日常簡報

▲ 眾議院議長佩洛西

美國當局表示暫時沒有證據表明佩洛西的辦公室遺失了一部手提電腦，而FBI則表明此案件仍在調查中，不便透露更多。

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