【亞洲首富】新晉亞洲首富鍾睒睒宣布辭職　卸任旗下萬泰生物一切職務

▲ 亞洲首富鐘睒睒閃離，辭去旗下上市公司萬泰生物的多個職務。

隨著農夫山泉 （09633） 及萬泰生物（滬：603392）股價不斷創新高，也帶挈創辦人鍾睒睒問鼎亞洲首富，超越眾多知名富豪打入世界富豪榜前6。惟據內地媒體報道，萬泰生物早些時候公告稱，鍾睒睒因個人原因，遞交辭職報告，辭去公司董事、董事長等多個重要職務。農夫山泉全日收報61.9元，升6.17%，成交7.53億元。

鍾睒睒毫無徵兆的辭職舉動，令外界一片愕然，內地媒體形容鐘睒睒選擇了「功成身退」、「急流勇退」。

67歲鍾睒睒閃離：辭去一切職務

萬泰生物於1月13日發公告稱，董事會收到公司董事長鍾睒睒遞交的辭職報告，鐘睒睒因個人原因，辭去公司董事、董事長職務，同時一併辭去公司董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會召集人職務，鍾睒睒辭職後將不再擔任公司任何職務。

另外，萬泰生物董秘辦表示，在卸任董事長後，鍾睒睒將不再參與公司實際經營，不過鐘睒睒所持有公司股份目前仍處於鎖定狀態，在辭去所有職務後，鍾睒睒實控人身份不變。據悉，鍾睒睒通過直接及間接方式合計持有公司約3.26億股，占公司總股本的75.15%。

目前，鍾睒睒持股農夫山泉84.41%。

農夫山泉創辦人鍾睒睒新晉亞洲首富，詳情【下一頁】

鍾睒睒躋身全球富豪榜第6 成為中國兼亞洲首富

鍾睒睒旗下兩家公司自上市後股價一路狂奔，在今年初，據福布斯實時富豪榜顯示，鍾睒睒以904億美元身家躋身全球富豪榜第6位，一星期間超越Google創始人Larry Page（762億美元）、巴菲特（864億美元）、Larry Ellison（876億美元）。更是將阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲、騰訊 （00700） 創辦人馬化騰、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）遠遠甩在身後，成為中國及亞洲首富。

現時較鍾睒睒更富有的只有，Amazon 創辦人Jeff Bezos 、Tesla創辦人Elon Musk、LVMH大股東Bernard Arnault 家族、微軟創辦人比爾蓋茨和Facebook 創辦人Mark Zuckerberg。

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編輯：陳華