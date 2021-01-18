【美容業】美容業倡「閉環式管理」促批准復工   不排除絕食抗議

在限聚令下，美容業3次被勒令停業。截至1月20日將停工114日。美容業界今舉行記者會，提出新建議的「閉環式管理」，並促政府批准業界盡快復工或設補償方案。若無辦法爭取，不排除業界有激烈抗爭行動。

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為了爭取復工，業界提出更嚴謹的抗疫方案。教育局資歷架構美容及美髮行業培訓咨詢委員會主席楊慧君表示，「閉環式管理」以保障客人及員工健康為出發點，方案包括：嚴謹執行預約制並做記錄、每14天安排員工進行檢測、要求客人填健康申報表、鼓勵客人進行檢測及使用「安心出行」。除此之外，亦建議讓全港1萬間美容院成為自動「樣本收集包」派發點之一，以鼓勵市民進行檢測。

現時香港有1萬間美容院，僱員人數逾5萬6千人。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，業界一直全力配合政府防疫措施，至今無出現確診群組情況，但仍被勒令停業，要求政府交代明確停業機制及條件。又批評港府沒有相應的補助給受影響從業員，絕不人道。故希望政府考慮以他們的方案作試點，平衡「業界」及「抗疫」的生存空間。他又指，若21號「死線」也無辦法爭取復工或補償方案，不排除業界有激烈抗爭行動，如絕食。

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記者：蘇穎琪