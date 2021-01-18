慶祝芝心批25周年 Pizza Hut分店推出限量「批邊」 網友：「像iPhone 不附送充電器」

為慶祝芝心批上市25周年，全球最大型薄餅連鎖專門店Pizza Hut（必勝客），最近有分店推出一款只有芝心批邊但沒有薄餅的Pizza慶祝，令不少網民及食客大感不惑。

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芝心批薄餅於1995年首次推出市場，至今25周年，一直是最暢銷的一款薄餅。美國達拉斯和洛杉磯的Pizza Hut分店，最近特意推出一款限定版的芝心批慶祝，名為「Nothing But Stuffed crust」。顧名思義，只有芝心批邊但沒有薄餅，讓食客能好好細味這個經典批邊。而且這款薄餅更是限量生產，只有供50個，致電訂購外賣，且消費滿10美元的客戶才有機會獲得。

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Pizza Hut為此發新聞稿，不少美國網民覺得此舉有點令人摸不着頭腦。有網民更以蘋果公司出售新 iPhone 時不附送充電器做比喻，另外有人認為發明Pizza的意大利人應該會為此Pizza而憤怒。

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責任編輯：翁嘉陽