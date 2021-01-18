【科技抗疫】Apple Watch紀錄心跳　或可助預測新冠肺炎病徵

▲ 有外國研究指出，Apple Watch可透過記錄用戶的心跳變化，提前預測是否患上新冠肺炎。

蘋果（Apple）推出的Apple Watch智能手錶，其健康追蹤功能受到不少用戶喜愛，更成為產品特色之一。最近有外國研究指出，Apple Watch可透過記錄用戶的心跳變化，提前預測是否患上新冠肺炎。

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外媒報道指，美國紐約西奈山（Mount Sinai）醫院、史丹福大學等多間研究機構報告指出，經過測試後發現，Apple Watch、Garmin智能手錶以及 Fitbit 穿戴式裝置，或能提前預測用戶是否患上新冠肺炎。報道指出，去年4月至9月期間，約有300名西奈山醫療保健人員，佩戴Apple Watch參與此項研究。據研究人員發現，Apple Watch可檢測心跳的細微變化，並透過心率變異分析（heart rate variability）來預測用戶是否患上新冠肺炎。

史丹福大學另一項研究指出，佩戴Garmin、Fitbit、Apple或其他品牌的智能裝置用戶，有81%檢測呈陽性反應的人士，在9日之前開始產生心律變化，心率極度升高即代表症狀發作。

需注意的是，Apple並沒有參與是次研究，也沒有提供任何資金資助。不過在去年9月份，Apple行政總裁Tim Cook曾在發布會中提及，西奈山醫院正利用Apple Watch作研究。

責任編輯：李寶如