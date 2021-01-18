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【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知

股樓投資 20:06 2021/01/18

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近期新股熱潮誓必由快手帶起！

快手上星期已經通過上市聆訊，並已在今日（18日）開始啟動上市路演，擬於明年2月5日上市，若上市順利，將有望成為内地「短視頻第一股」。

一. 目標估值升至7700億元

快手上周已通過上市聆訊，並於1月18日至22日進行分析師路演及投資者需求評估，有消息指，公司估值介乎658億美元至987億美元（約5132億元至7698億港元），2022年的市盈率介乎30倍至46倍。另傳快手計劃發售4.15億股，公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%，回撥機制後最高升至7%，一手（50股）入場費約4650元。

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二. 收入續增長

截至2020年9月底止九個月，快手收入達407億元人民幣，按年增長49%。其中，直播業務收入由2017年的79億元人民幣，增長至2019年的314億元人民幣，2020年前九個月為253億元人民幣。此外，非直播業務相關的收入比例不斷增加，由2017年的4.7%增加至2020年前九個月的37.8%。

三. 拓展電商業務

快手除了做短視頻，亦拓展了電商業務。於2020年首九個月，快手電商商品交易總額2,041億元人民幣，每月平均短視頻上傳量大約為11億條，期內更開展近14億場直播活動，短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1,730億條評論和90億次轉發量。

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四. 騰訊為最大股東

根據快手初步招股文件顯示，公司在上市前已獲得6輪融資，累計融資總額達48.12億美元，投資者包括騰訊（00700）、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資、晨興資本。其中騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前騰訊持有快手21.57%股份，為快手最大股東。

五. 主要風險

能否以高效、低成本的方式留住現有用戶、保持用戶的參與度或獲得新用戶；能否吸引、培養及留住內容創作者，以及內容創作者會否繼續貢獻對用戶有價值的內容等。此外，快手於營業紀錄期間產生淨虧損，且日後未必能達到或維持盈利水平。不過最重要一點，還是要留意住內地互聯網業務受到高度監管。

延伸閱讀：部份盛傳即將回流港股第二上市的中概股

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記者：張以正

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