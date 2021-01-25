【快手IPO】快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知

近期新股熱潮誓必由快手帶起！

快手（新上市編號：01024）終於正式登場，自周二（26日）至周五（29日）招股，股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。

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集資規模亦較此前傳出為高。快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

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一. 上市時市值料達4724億元

快手計劃發售約3.65億股股份，其中2.5%在港公開發售，招股價介乎105至115元，每手100股，入場費為11,615.89元。由周二（26日）至周五（29日）招股，2月5日掛牌；摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。

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二. 收入續增長

截至2020年9月底止九個月，快手收入達407億元人民幣，按年增長49%。其中，直播業務收入由2017年的79億元人民幣，增長至2019年的314億元人民幣，2020年前九個月為253億元人民幣。此外，非直播業務相關的收入比例不斷增加，由2017年的4.7%增加至2020年前九個月的37.8%。

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三. 拓展電商業務

快手除了做短視頻，亦拓展了電商業務。於2020年首九個月，快手電商商品交易總額2,041億元人民幣，每月平均短視頻上傳量大約為11億條，期內更開展近14億場直播活動，短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1,730億條評論和90億次轉發量。

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四. 騰訊為最大股東

根據快手初步招股文件顯示，公司在上市前已獲得6輪融資，累計融資總額達48.12億美元，投資者包括騰訊（00700）、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資、晨興資本。其中騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前騰訊持有快手21.57%股份，為快手最大股東。

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五. 風險

能否以高效、低成本的方式留住現有用戶、保持用戶的參與度或獲得新用戶；能否吸引、培養及留住內容創作者，以及內容創作者會否繼續貢獻對用戶有價值的內容等。此外，快手於營業紀錄期間產生淨虧損，且日後未必能達到或維持盈利水平。不過最重要一點，還是要留意住內地互聯網業務受到高度監管。

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記者：張以正