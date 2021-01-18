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【AFF】證監會歐達禮：2025年強制港股、金融機構達氣候變遷披露標準

宏觀解讀 19:58 2021/01/18

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證監會行政總裁歐達禮稱，香港在全球氣候變化金融發展上地位重要

證監會行政總裁歐達禮在亞洲金融論壇時指，去年與金管局成立跨部門小組，協調綠色金融相關工作。歐達禮指出，有逼切需要為氣候變化而行動，投資者需要從公司獲得有一致、可比性的披露，香港會要求所有企業於2025年，達到國際金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）要求的氣候變遷相關財務披露（TCFD）標準。

歐達禮稱，有關披露要求可讓企業、金融機構更一致地，向外講述公司在氣候變化所受的影響，包括正面或負面影響，認為有關要求是香港在可持續金融上穩固的一步，也與英國、歐盟和新西蘭一樣，強制達至TCFD要求。

金管局證監爭2050年前達碳中和 滙豐、中銀：歡迎策略計劃，可見【下一頁】

歐達禮續稱，證監會去年諮詢資產管理業，在行為守則上要求他們在投資過程上計及氣候相關風險，並向終端投資者強制披露，最終目標是讓投資者可知產品的碳排放量、基金經理如何處理氣候變化風險。

歐達禮指，有關過程非簡單直接，同樣需要不斷與業界協商實行方法，下一步會提議要求大型資產管理經理在投資過程中，使用情景分析，分析氣候變化影響。

其他行動方面，他又指，證監會在國際會計準則IFRS未來制定上，也會推動引入TCFD要求作為基礎，並在綠色金融分類上與歐盟相關團體合作。

歐達禮稱，香港資本市場包括大量中國業務，而達至解決氣候變化需要中國成功減排，意味香港在全球氣候變化金融上有關鍵角色。

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編輯：麥德銘

可持續發展 ESG 證監會 綠色金融

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