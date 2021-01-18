本地的士車行吸新血 推出獎賞計劃 免按金+15,000元獎金

疫情下經濟低迷，就算本來高薪厚職，都有可能職位不保。之前有本地媒體曾經報道一名金融人因失業轉做外賣員，更要幫別人洗車。除了外賣員之外，的士司機都是不少失業人士的「中途職業」。

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陳茂波料本港失業率創近16年新高 農曆年後或出現結業潮：【下一頁】

本地的士車行忠誠今天在Facebook專頁新推「的士司機免按金獎金計劃」吸引新血入行。按專頁的資料顯示，參加計劃的正職司機，只要每月開工25更，就可以免付 30,000元租車費，此外在計劃期間保持「零意外」的話，最高可獲15,000元獎金。

【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元：【下一頁】

計劃與獎金都相當吸引，但參加人士需要符合一些必備條件，詳情可見組圖。

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責任編輯：翁嘉陽