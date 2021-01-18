【騰訊股價】騰訊再創新高新年以來累升16% 大摩升目標價至720元

▲ 摩根士丹利最新將騰訊目標價上調至720元，騰訊今日股價再破頂。

騰訊 （00700） 近兩日造好強勢破頂，今日曾高見667.5元，再創上市新高。內地互聯網監管陰霾未散，但券商已相繼唱好騰訊具韌性、盈利前景佳、估值未算高。摩根士丹利最新將騰訊目標價由650元上調至720元，評級「增持」。騰訊今日收報657元，升1.9%，全日成交達220億元。

大摩指，疫情過後遊戲熱度或回落，金融科技信貸增長可能放緩，但廣告、雲業務收入增長轉趨強勢，可抵銷相關影響。騰訊在目前的監管、競爭環境下更具韌性，其盈利預見性亦更高。大摩預期騰訊上季收入按年增長22%至1,292億元（人民幣，下同），經調整經營溢利按年升23%至374億元。

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手遊業務方面，大摩預計收入增速將從去年前9個月的60%回落，上季錄得39%。但騰訊依然維持新遊戲發佈的勢頭，包括《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《使命召喚手遊》，並且目前尚未蠶食現有的大熱遊戲。

年初華為、騰訊未能就收入分成達成協議，華為一度將騰訊旗下遊戲下架。大摩認為，應用商店營運商與遊戲開發商已存在分歧，主要是因為內地監管收緊促使遊戲開發商加大研發投入，而令其有更高的議價能力，另外短視頻、遊戲社區等新渠道的崛起，也令傳統應用商店成為非必要渠道。

大摩認為，長線而言Android手機廠商分成將由50%降低至30%，料將提升騰訊盈利能力。

華為年初曾經騰訊旗下遊戲下架，當日晚間再重新上架騰訊遊戲，有傳是因遊戲分成比例存分歧，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷