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【巴西疫情】巴西批准科興及牛津兩款疫苗 料本周三起展開全國接種計劃

環球政經 19:35 2021/01/18

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巴西國家衞生健康監測局（Anvisa）於當地時間周日（17日）批准緊急使用兩款，包括中國科興及英國牛津疫苗，並由聖保羅市一名醫護人員接種科興疫苗的第一針。

奧地利宣布延長封鎖措施　至下月7日：【下一頁

【南韓疫情】單日增389宗成近3個月最低增幅 文在寅：下月起啟動全國注射疫苗工作【下一頁

巴西衞生部長Eduardo Pazuello表示，由周一（18日）開始向各州分發疫苗，並於周三（20日）展開全國接種計劃，目標每日為100萬人接種；現時巴西現訂購1億劑科興疫苗，其中600萬劑已準備就緒，另訂購2.54億劑牛津疫苗，惟首批牛津疫萬仍待批評由印度進口至國內。

 

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責任編輯：潘曉豐

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