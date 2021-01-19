【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇

新冠疫情打擊香港經濟，打工仔今年想加人工或跳糟，似乎唔係咁易。不過，人力資源顧問公司Michael Page最新調查顯示，接近3成受訪僱主計劃今年對員工加薪，在12個調查的行業中，以科技行業加薪幅度高，預期今年加幅有3.5%。

Micheal Page近日發表「2021人才趨勢報告」（Talent Trends 2021）指出，2020年香港經濟受新冠疫情打擊，全年本地招聘活動收縮48%，不過，踏入2021年情況趨向樂觀，有27%受訪僱主考慮增加招聘職位，54%維持不變，只有約19%考慮削減公司職位。

2021年12大行業預計加薪幅度：

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報告又指，雖然香港去年經濟收縮預測約5%至7%，但仍有29%僱主計劃在2021年對員工加薪，52%則表示仍未決定是否加薪，19%表示今年不會加薪。在調查的12個行業中，科技行業預計加薪幅最高，有3.5%；其次則為法律、地產及建築，預計今年加幅同為3%。

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至於分花紅方面，只有約35%的公司計劃出Bonus。以行業計，有55%受訪銀行及金融機構計劃出花紅，法律界有40%，天然資源及能源行業同樣有40%。

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記者：李兆明