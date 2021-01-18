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【A股布局】國泰君安呼籲低吸新能源白酒股　北向資金連續9日流入

股樓投資 19:07 2021/01/18

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去年中國經濟增長2.3%，成為全球唯一增長的主要經濟體，全球熱錢自然不會放過投資A股的機會。

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股，請按【見下頁

周一（18日），A股繼續低開高收，上證指數升0.8%，報3596點；滬深300指數漲1.1%，報5518點。特別是，北向資金已經連續第9日流入A股，料在外資的支持下，A股向上的行情未完。

國泰君安指，國內經濟復甦，在人民幣升值的預期下，外資流入是大趨勢，而且春季行情將繼續展開。該行留意到低估值的板塊有追落後的情況，但從基本面來看，新能源、白酒等依然是中綫確定性較高的板塊，應趁回調後逢低布局。

光大指，政策邊際收緊的背景下，企業盈利成更為關注的要點，首先資源價格上漲，工業金屬及石油石化均能受惠；其次是海外出口拉動的家電、家居公司。

【延伸閱讀】內銀股：北上南下資金齊買入 中金料今輪內銀股持續反彈，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 中國 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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