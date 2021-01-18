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【台灣有樂@iM網欄】吃到香港的味道 金門酒糟牛肉麵

名人薈萃 19:02 2021/01/18

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在台灣發展，差不多滿一年了。通常很多人離鄉別井到另外一個地方久了，都會懷念自己的家鄉味道。但我到現在，都沒有怎麼想念香港的食物，可能是跟我在還沒來台灣發展之前的七八年，每個月都起碼會來一次台灣有關，可能身體早已習慣台灣的食物和味道。現在，凡是到用餐時間，或感到肚子餓時，腦海中想到的，全都是台灣的食物。又或者是，我不是不想念香港的食物，而是我在台灣找到替代品。我之前在金門拍攝電影《金不厭詐》的時候，我就找到一間餐廳的食物，像極了香港某間米芝連推介餐廳。

其實在金門拍攝電影的10多天裏，吃最多的，就是劇組所安排的便當。雖然每一餐吃的，都是同一間便當，但台灣的便當選擇可以說是很多，除了有雞腿、排骨、魚塊等等這些主菜之外，每個便當內，都附有至少三款小菜。而且那些小菜，很多時候會有10多款任你選，所以就算每天都吃同一家便當，可以說是沒甚麼大問題。但是天天吃，偶爾也想轉換一下。所以每當中午或晚上沒有戲份，通常都會跑到外面找點不一樣的來吃。而那一間像極香港某間米芝連推介餐廳，就是某天中午沒有戲份時去吃的。

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金門特產除了高粱酒之外，另一特產就是黃牛。據說金門黃牛，使用釀製金門高粱酒的酒糟來餵飼，所以肉質會帶股非常獨特的鮮甜。光聽到用這種方式來介紹牛肉，就已經覺得不吃的話，很對不起自己的人生。但到底要去哪裏吃呢？走在苦惱之際，剛好從一位金門縣居民打聽到，在市內有一間專賣牛肉乾的店舖，其二樓附設的餐廳，就是專門供應金門本地新鮮牛肉。所以那天趁中午時候沒有戲份，就趕緊衝往餐廳，希望可以親身體驗酒糟飼養黃牛的鮮味。

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到達餐廳翻開菜單，看見其中有一款牛肉麵旁邊寫着「本店推介」，我二話不說就立馬點。等了大概10分鐘這碗牛肉麵終於上桌，而上菜方式非常特別，店員會先把一碗上面鋪上新鮮生牛肉的乾麵放到桌上，然後再拿出一個裝滿牛肉湯的茶壺，在你面前把熱湯倒進碗內。光是這個排場，就已經讓這碗麵非常有氣勢。滾燙的牛肉湯，把牛肉燙至7分熟。吃麵之前，我先喝一口湯。一喝之下，馬上有站在海邊懸崖大叫的畫面。他的湯頭味道濃郁鮮甜且熟悉，就跟我很喜歡香港某間米芝蓮推介的牛腩麵味道非常接近，而且牛肉鮮嫩，麵條亦爽滑，吃完一碗，絕對有我在香港吃那碗米芝連牛腩麵的3倍滿足感。這碗牛肉麵價錢比香港便宜一點點，但份量卻有一倍之多，吃完真的飽暖大滿足。

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現在回想起來，真的有點後悔自己當時沒有再找機會多吃一次。不過可能還有機會，因為電影在2月10號上映之前，聽說會到金門做電影宣傳。希望電影公司到時會找我一起去，除了希望可以為電影宣傳和跟金門再次見面，當然也希望可以再吃那碗金門酒糟牛肉麵。

 

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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