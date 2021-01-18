  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新咪錶】中銀為新咪錶提供綜合支付服務 運輸署替換咪錶接受遙距繳付

股市 19:11 2021/01/18

分享：

中銀香港為新咪錶提供綜合收款服務。

中銀香港 （02388） 宣布，配合運輸署將推出的新停車收費錶（俗稱「咪錶」），作為新咪錶的收費服務營辦商之一，將為新咪錶提供綜合收款及支付服務，為駕駛人士帶來新繳費方式。

運輸署今日（18日）表示，政府將分階段安裝新的路旁停車咪錶，以替換現有的收費錶，除接受多項付費方式，新咪錶也支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費，並可偵測停車位是否已被佔用。

運輸署預計，2022年上半年完成更換全部現有收費錶。

中銀香港表示，將為新咪錶提供BoC Bill綜合收款服務，涵蓋多款非接觸式支付。在信用卡層面，除了接受Visa payWave、感應式Mastercard、銀聯閃付等非接觸式信用卡支付，也可經由Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay。

在二維碼支付上，新咪錶支援使用中銀香港流動應用程式BoC Pay及雲閃付的銀聯QR、轉數快、AlipayHK及WeChat Pay。

中銀香港稱，如客戶使用中銀香港BoC Pay繳付泊車費，可同時賺取積分，每消費1元可賺取1分。繳付泊車費時亦可選擇以積分即時抵銷泊車費用，每250積分當作1元使用， 逢星期一更可享「驚喜星期一」優惠，以八折積分抵銷簽賬，即每200積分便可當作1元以繳付泊車費。

相關文章：

【虛擬銀行】眾安銀行推麥當勞優惠 買滿30元回贈15元

【2元乘車優惠】60歲人士最快明年首季享2元乘車優惠　羅致光：每5年檢討調整

【虛擬銀行】Mox停滙豐、中銀eDDA服務後 眾安銀行：轉賬服務一切如常

編輯：陳華

港股 中銀香港（02388） Apple Apple Pay Samsung Pay 雲閃付 轉數快 支付寶 QR Code 信用卡

上一篇文章

【新股IPO】Dr. Martens擬二月初於倫敦上市　估值料達310億元

下一篇文章

【恒指夜期】北水流入破紀錄、騰訊港交所創新高 恒指夜期早段強韌（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最多至7700億、市傳入場費一手4650元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最多至7700億、市傳入場費一手4650元　
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車