【新咪錶】中銀為新咪錶提供綜合支付服務 運輸署替換咪錶接受遙距繳付

▲ 中銀香港為新咪錶提供綜合收款服務。

中銀香港 （02388） 宣布，配合運輸署將推出的新停車收費錶（俗稱「咪錶」），作為新咪錶的收費服務營辦商之一，將為新咪錶提供綜合收款及支付服務，為駕駛人士帶來新繳費方式。

運輸署今日（18日）表示，政府將分階段安裝新的路旁停車咪錶，以替換現有的收費錶，除接受多項付費方式，新咪錶也支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費，並可偵測停車位是否已被佔用。

運輸署預計，2022年上半年完成更換全部現有收費錶。

中銀香港表示，將為新咪錶提供BoC Bill綜合收款服務，涵蓋多款非接觸式支付。在信用卡層面，除了接受Visa payWave、感應式Mastercard、銀聯閃付等非接觸式信用卡支付，也可經由Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay。

在二維碼支付上，新咪錶支援使用中銀香港流動應用程式BoC Pay及雲閃付的銀聯QR、轉數快、AlipayHK及WeChat Pay。

中銀香港稱，如客戶使用中銀香港BoC Pay繳付泊車費，可同時賺取積分，每消費1元可賺取1分。繳付泊車費時亦可選擇以積分即時抵銷泊車費用，每250積分當作1元使用， 逢星期一更可享「驚喜星期一」優惠，以八折積分抵銷簽賬，即每200積分便可當作1元以繳付泊車費。

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編輯：陳華