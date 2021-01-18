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【拜登就職】演説料呼籲國家團結 提出積極樂觀願景

環球政治 18:45 2021/01/18

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拜登就職典禮演説料會以積極樂觀願景為主題，並會呼籲美國團結。

拜登就職典禮將於周三（20日）舉行，外界關注拜登就職演説主題。拜登過渡團隊發言人透露，拜登就職典禮演説料會以積極樂觀願景為主題，又稱拜登演説期間將會呼籲美國團結。

【拜登就職】FBI嚴查逾2萬國民警衛軍 怕有內鬼兵變 【下一頁】

【拜登就職】移民大軍赴美促拜登守承諾 危地馬拉射催淚彈阻止（多圖） 【下一頁】

拜登（Joe Biden）過渡團隊發言人、白宮通訊總監提名人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），周日（17日）接受美國廣播公司（ABC）的訪問。貝丁菲爾德透露拜登演説期間，將提出積極樂觀（positive, optimistic）的願景，開闢一條可讓美國人共同努力的道路，及努力逆轉美國總統特朗普（Donald Trump）帶來的分歧和仇恨。

貝丁菲爾德更表示：

8,100萬美國人投票支持拜登，部分原因是他為國家制定一個願景，使我們可做到團結合作。

（Eighty-one million Americans voted for President-elect Biden in part because he was laying out a vision for this country that gets us to a point where we can work together.）

【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策 【下一頁】

拜登周三中午將於美國國會西側台階宣誓就職，但本月初發生國會暴亂事件，外界憂慮拜登就職典禮當日會再起衝突。貝丁菲爾德指出，拜登團隊對美國特勤局等部門充滿信心，稱各部門已提前一年計劃，確保就職典禮可安全及順利舉行。

華盛頓將有多達2.5萬名國民警衛軍駐守戒備，規模為以往的最少2.5倍。拜登就職地點國會山莊外也圍起鐵絲網及圍欄，以防再次發生暴亂。

責任編輯：鄭錦玲

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