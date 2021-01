【拜登就職】演説料呼籲國家團結 提出積極樂觀願景

拜登就職典禮將於周三(20日)舉行,外界關注拜登就職演説主題。拜登過渡團隊發言人透露,拜登就職典禮演説料會以積極樂觀願景為主題,又稱拜登演説期間將會呼籲美國團結。

拜登(Joe Biden)過渡團隊發言人、白宮通訊總監提名人貝丁菲爾德(Kate Bedingfield),周日(17日)接受美國廣播公司(ABC)的訪問。貝丁菲爾德透露拜登演説期間,將提出積極樂觀(positive, optimistic)的願景,開闢一條可讓美國人共同努力的道路,及努力逆轉美國總統特朗普(Donald Trump)帶來的分歧和仇恨。

貝丁菲爾德更表示:

8,100萬美國人投票支持拜登,部分原因是他為國家制定一個願景,使我們可做到團結合作。

(Eighty-one million Americans voted for President-elect Biden in part because he was laying out a vision for this country that gets us to a point where we can work together.)